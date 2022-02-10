СБУ блокувала "ботоферму", яка розпалювала міжетнічну ворожнечу та пропагувала сепаратизм

З повідомлення пресслужби СБУ стало відомо, що на території України блокована діяльність великої "ботоферми", яка використовувалася Росією для поширення деструктивної інформації.
Так, оперативники спецслужби встановили, що для впливу на електоральні настрої українців, куратори напередодні місцевих виборів поширювали через інтернет неправдиву інформацію, спрямовану на розпалювання міжетнічної ворожнечі та пропаганду сепаратизму.
В ході досудового розслідування співробітники СБ України встановили, що кілька громадян України та РФ організували в Києві та Запоріжжі роботу так званих "ботоферм", задіявши спеціалізоване телекомунікаційне обладнання. Зловмисники, використовуючи SIM-карти українських і закордонних операторів мобільного зв'язку, створювали та продавали через заборонені в Україні платіжні системи РФ анонімні віртуальні акаунти для поширення фейкових новин про політичну ситуацію в Україні.
СБУ блокувала діяльність потужної ботоферми, яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн.
Під час проведення обшуків за адресами організаторів протиправної схеми вилучені техніка та сім-карти на суму понад 1 млн гривень, а саме: 3 сім-банка на 16 портів кожен, 2 сім-банка на 32 порти, 14 сім-банків на 128 портів 9 VoIP шлюзів на 32 порти кожен і більше 22 тис. сім-карт, а також комп'ютерне обладнання, на якому розміщувався віртуальний сервер зі спеціалізованим програмним забезпеченням.
Триває досудове слідство.
Операція проводилася Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ спільно з Солом'янським управлінням поліції ГУ Нацполіції м.Києва під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.
Так, оперативники спецслужби встановили, що для впливу на електоральні настрої українців, куратори напередодні місцевих виборів поширювали через інтернет неправдиву інформацію, спрямовану на розпалювання міжетнічної ворожнечі та пропаганду сепаратизму.
В ході досудового розслідування співробітники СБ України встановили, що кілька громадян України та РФ організували в Києві та Запоріжжі роботу так званих "ботоферм", задіявши спеціалізоване телекомунікаційне обладнання. Зловмисники, використовуючи SIM-карти українських і закордонних операторів мобільного зв'язку, створювали та продавали через заборонені в Україні платіжні системи РФ анонімні віртуальні акаунти для поширення фейкових новин про політичну ситуацію в Україні.
СБУ блокувала діяльність потужної ботоферми, яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн.
Під час проведення обшуків за адресами організаторів протиправної схеми вилучені техніка та сім-карти на суму понад 1 млн гривень, а саме: 3 сім-банка на 16 портів кожен, 2 сім-банка на 32 порти, 14 сім-банків на 128 портів 9 VoIP шлюзів на 32 порти кожен і більше 22 тис. сім-карт, а також комп'ютерне обладнання, на якому розміщувався віртуальний сервер зі спеціалізованим програмним забезпеченням.
Триває досудове слідство.
Операція проводилася Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ спільно з Солом'янським управлінням поліції ГУ Нацполіції м.Києва під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.
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