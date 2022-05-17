СБУ 13 серпня починає масштабні навчання на Донбасі

17:48 12 серпня Київ, Україна

Завтра, 13 серпня, на території Донецької та Луганської областей стартують масштабні багатоетапні планові навчання СБУ

Про це повідомляє регіональне управління спецслужби у четвер, 12 серпня.



Зазначено, що багатоетапні планові навчання з протидії диверсійних і терористичних загроз будуть проходити протягом місяця в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї і бронетехніки.



СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватися правил особистої безпеки.



Громадянам нагадують, що при необхідності пересування по місту потрібно мати при собі документи, що засвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання і т.д.).



У разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їхню причетність до незаконного збройного формування, жителів закликають негайно повідомляти силовикам.