Збитий літак МАУ: деталі переговорів з Іраном

16:42 03 серпень Київ, Україна

На базі двох міжнародних конвенцій розпочаті переговори з іранською стороною, з приводу компенсацій, проведення розслідування та притягнення до відповідальності винних осіб, за збитий літак "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Ми почали переговори на базі двох міжнародних конвенцій, членами яких є як іранська сторона, так і України. Зокрема, мова йде про Чиказької конвенції та Монреальської. Крім того, частиною наших переговорів було застосування угоди про міжнародно-правову допомогу у кримінальних справах між двома державами. Ми довго говорили і задавали питання ", - розповів Енин.

Він зазначив, що іранська сторона обіцяла забезпечити проведення розслідування.

"Крім того, ми говорили про притягнення винних до відповідальності. Від першого людини, який натиснула на кнопку, до тих людей, які були відповідальні за організацію системи безпеки і тих, хто відповідав за координацію взаємодій цивільно-військового секторів ... У мене немає ілюзій з приводу переговорів. Ми почали говорити, і це вже добре. Ми чітко позначили іранській стороні свої вимоги: забезпечення об'єктивного і прозорого розслідування, відповідальність іранської сторони за збиття українського літака, надання гарантій не повторення подібних інцидентів в майбутньому і забезпечення гідного рівня компенсацій ", - повідомив заступник міністра.

Енин додав, що все це довели до іранської сторони.

"Повинен визнати, що іранська сторона гідно поводилася і підтвердила свою готовність дотримуватися зобов'язань в рамках міжнародних конвенцій. Ми запланували продовження переговорного процесу ", - резюмував він.

Іран виплатить компенсації сім'ям загиблих в катастрофі українського літака тільки після завершення розслідування причин трагедії.