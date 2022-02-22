РБ ООН вимагає припинення конфлікту: Вірменія та Азербайджан мають сісти за стіл переговорів

06:09 30 вересень Київ, Україна

В ході закритих переговорів, які відбулися у вівторок, 29 вересня, голова Ради Безпеки ООН заявив, що Вірменія та Азербайджан мають негайно припинити бойові дії й сісти за стіл переговорів.



"Члени РБ ООН підтримують звернений до сторін конфлікту заклик генерального секретаря негайно припинити бойові дії, знизити напруженість і без зволікання повернутися до переговорів", - зазначив голова Абду Абаррі.



Крім того, він анонсував зустрічі з послами обох країн-сторін конфлікту в Нагірному Карабасі, якщо виникне необхідність.



"Якщо буде необхідність, ми будемо розмовляти з обома послами, щоб вони могли прийти до взаєморозуміння", - підкреслив Абаррі.



Як відомо, формат закритих переговорів має на увазі участь тільки 15 країн Радбезу. Таким чином, представники Вірменії та Азербайджану на них не були присутні.



Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що переговори з Вірменією не мають сенсу, оскільки вірменський прем'єр-міністр публічно назвав Карабах частиною Вірменії.