Санкції проти РФ: Зеленський ввів в дію санкції проти російських ЗМІ

06:30 24 березень Київ, Україна

Указом президента, санкції щодо російських ЗМІ, фізичних осіб і компаній в найкоротші терміни повинні бути приведені у виконання.



Про це повідомляє пресслужба глави держави.



Зеленський ухвалив ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів".



У списку санкцій потрапили низка російських ЗМІ - "Інтернет-преса", "ТАСС", Лента.ру, Газета.ру, державний медіахолдинг "Росія сьогодні", "ЗМІ 2". Також в списку - низка компаній, що працює в окупованому Криму: "Чорноморнафтогаз", "Массандра", страхова компанія "Росгосстрах" і інші.



Також в списку наступні особи:



- Горовий Олександр Володимирович, перший заступник міністра внутрішніх справ РФ, генерал-полковник поліції;



- Казакова Валентина Львівна, начальниця головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ, генерал-лейтенант поліції;



- Адзінов Кирило Олегович, начальник управління з організації дозвільно-візової роботи Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ;



- Левченко Олег Сергійович, начальник управління з питань міграції головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, полковник поліції;



- Гур'янова Анна Олексіївна, начальниця відділу управління федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в м.Новошахтинськ;



- Хлистов Володимир Олександрович, начальник відділу з питань міграції відділу Міністерства внутрішніх справ РФ по Неклинівського району Ростовської області;



- Агарков Олег Павлович, начальник головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, генерал-лейтенант поліції;



- Башкин Олександр Давидович, заступник голови комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;



- Вуколов Всеволод Львович, заступник міністра праці та соціального захисту РФ;



- Зубов Ігор Миколайович, статс-секретар-заступник міністра внутрішніх справ РФ, державний радник РФ 1 класу;



- Карлін Олександр Богданович, заступник голови комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;



- Меньщиков Владислав Володимирович, керівник 1-ої служби (служби контррозвідки федеральної служби безпеки РФ), член урядової комісії РФ з міграційної політики;



- Нарусова Людмила Борисівна, член комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;



- Рукавишникова Ірина Валеріївна, перша заступниця голови комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;



- Цепкін Олег Володимирович, член комітету Ради Федерації Федеральних Зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;



- Мінін Олексій Валерійович;



- Моренець Олексій Сергійович;



- Серебряков Євген Михайлович;



- Сотников Олег Михайлович;



- Горшков Михайло Костянтинович;



- Моляков Сергій Олександрович;



- Ганов Олександр Миколайович;



- Риженькін Леонід Кронидович.



Крім цього, під санкції потрапили депутати Європарламенту, що їздили до окупованого Росією Криму:



- Віржіні Жорон - депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність і демократія";



- Лакапель Жан-Лін - депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність і демократія";



- Олів'є Філіп - депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність і демократія".



До осіб і компаній із санкційного списку будуть застосовані наступні економічні заходи:



- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним йому майном;



- обмеження торгових операцій;



- запобігання виведенню капіталів за межі України;



- обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;



- інші санкції, які будуть відповідати принципам їхнього застосування, встановленим законодавством (припинення фінансових операцій, заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/серверів, в тому числі до субдоменів).