Санкції проти 1,7 тис осіб триватимуть - РНБО

На сайті Офісу Президента з'явилася інформація про продовження санкцій проти 1,7 тисячі осіб, чиї запобіжні заходи спливали 21 червня 2021 року. Три роки тому Рада національної безпеки і оборони затвердила указ глави держави №176.

На брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що частина людей із зазначеного списку вже померли. Однак санкції продовжені щодо тих, хто знаходиться в реєстрах.

Відзначимо, що серед фігурантів були глава Чечні Рамзан Кадиров, співак Йосип Кобзон, російський пропагандист Дмитро Кисельов, депутат Держдуми РФ Борис Резник, директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

РНБО на засіданні 18 червня ввела повний пакет санкцій проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа. Також під обмеження потрапили двоє росіян зі списку Forbes Сергій Чемезов і Михайло Шелков. Крім того, були введені санкції проти осіб, причетних до кібератаки на Україну в 2017 році.