Саміт щодо Криму повинен завершитися підписанням документа про деокупацію - постпред президента

07:02 23 червня Київ, Україна

Саміт Кримської платформи, запланований на 23 серпня, повинен прийняти підсумковий документ, який охопить всі ключові питання, пов'язані з захопленим Росією півостровом.



Про це заявив постійний представник президента в Криму Антон Кориневич.



"Ми вважаємо, це буде дуже хороший результат, якщо саміт, який відбудеться 23 серпня в Києві, завершиться підсумковим документом, якоюсь політичною декларацією, яка буде охоплювати всі ключові питання і проблемні сфери з тимчасової окупації Криму Російською Федерацією", - зазначив Кориневич.



Він додав, що такий документ буде важливим результатом саміту, в тому числі для людей, які щодня займаються тільки питаннями Криму.



Представник президента розповів, що Кримська платформа діятиме на постійній основі як процес, "який не зупиниться, поки не відбудеться деокупація і реінтеграція Криму".



З цією метою в Києві запрацює Офіс Кримської платформи, укомплектований персоналом, який буде займатися тільки питаннями Криму в режимі 24/7, анонсував він.



Для прискорення деокупації і реінтеграції важливо реалізовувати конкретні проєкти в рамках платформи, чого «не хоче Росія», вважає Антон Кориневич - це можуть бути і «невеликі» проєкти, як створення Музею кримськотатарської культури в Києві або відкриття лікарні або університету в Генічеську - недалеко від адміністративного кордону Криму.



«Але насправді це не дрібниці. Це вагомі речі, які будуть важливим кроком вперед на шляху реалізації «Кримської платформи», - резюмував представник Зеленського.