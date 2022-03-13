Саміт НАТО в Брюсселі розгляне агресивну політику і дії Росії

07:04 14 червня Київ, Україна

Сьогодні, 14 червня, в Брюсселі пройде 32-й саміт НАТО, в якому візьме участь президент США Джо Байден. Зустріч триватиме всього один день і буде складатися з однієї робочої сесії тривалістю приблизно 2,5 години.

В ході саміту лідери країн НАТО ключову увагу приділять новій Стратегічній концепції альянсу, яка враховує загрози з боку Росії та Китаю.

"Союзники альянсу домовляться переглянути стратегічну концепцію НАТО, яка визначить наш підхід до стратегічного середовища, що формується. Концепція повинна враховувати агресивну політику і дії Росії, а також виклики з боку Китайської Народної Республіки щодо нашої колективної безпеки, процвітання і цінностей", - відзначили в американській адміністрації.

Оновлена Стратегія також буде включати нову політику захисту від тероризму, кіберзахист і план заходів по боротьбі з кліматичними змінами.

Учасники саміту повинні прийняти рішення про початок розробки нового базового документа НАТО. Планується, що робота над новою концепцією завершиться в 2022 році.

Серед інших ключових тем зустрічі союзників блоку: контроль над озброєннями, збереження технологічної переваги, поділ витрат на оборону, інвестування в НАТО, готовність до пандемій та стихійних лих і більш глибоке партнерство.

Як вказали в Білому домі, в ході майбутнього саміту лідери країн-учасниць альянсу "підтвердять прихильність політиці відкритих дверей НАТО, яка відкриває шлях до членства в альянсі для будь-якої європейської країни", що розділяє цінності НАТО і виконує необхідні зобов'язання.

Крім того, важливою темою саміту стане посилення стримування і оборони.