З завтрашнього дня Вінниця включена в "червону" зону карантину

17:42 12 березень Київ, Україна

Разом з Івано-Франківською, Житомирською, Закарпатською та Чернівецькою областями в "червону" зону з 13 березня буде включена і Вінницька область.

Про це в п'ятницю, 12 березня, повідомляє пресслужба Вінницької міськради.

"Через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 ... у Вінниці вводяться карантинні обмеження червоного рівня про заборону проведення будь-яких масових заходів і роботу спортивних установ і закладів культури", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, в місті буде заборонено проводити масові культурні та розважальні заходи, а також не дозволена робота спортивних закладів.



Додаткові карантинні обмеження починають діяти з суботи, 13 березня.



Тим часом мер міста Сергій Моргунов на брифінгу розповів, що в міських лікарнях Вінниці зайняті всі реанімаційні ліжка для хворих на коронавірус, медики падають з ніг через підвищене навантаження.



Моргунов відзначив, що в січні було 509 ліжок стаціонару для хворих на COVID-19, зараз 805 - але цього вже стає недостатньо.

"Станом на 12 березня в міських лікарнях зайнято 709 місць. Під’єднані до кисню 604 пацієнти, а 67 пацієнтів на СРАР (штучній вентиляції легенів, - ред.) у важкому стані. Сьогодні зайняті всі реанімаційні ліжка", - сказав Моргунов.

За його словами, Вінницька область вже два тижні перебуває на межі потрапляння в червону зону карантину, а навантаження на систему охорони здоров'я зросло в три рази. Медики кажуть про зростання агресивності вірусу, збільшилася кількість госпіталізацій в тяжкому стані і летальність.



"Наші лікарі і медичний персонал вже падають з ніг. Третя хвиля COVID-19 у нас почалася в середині лютого і триває практично місяць", - сказав Моргунов.



Він додав, що ніяких, навіть стриманих прогнозів щодо ослаблення зараз немає.



Нагадаємо, за підсумками минулої доби Вінницька область лідирує в Україні за кількістю нових випадків коронавірусу - 940.