Відсьогодні почалося оформлення "карантинних" 8 000. Інструкція

12:39 19 квітень Київ, Україна

Відсьогодні ФОПи і наймані працівники можуть подавати заявки на отримання 8 тисяч гривень через карантинні обмеження, від яких постраждав їхній бізнес або трудова зайнятість. Виплати стосуються тільки того бізнесу, який зареєстрований в "червоній" зоні.

Про це розповідає РБК-Україна.



Для подачі заяви необхідно:

Зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID. "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби України на відповідність умовам виплати.

Вибрати область, в якій проводиться діяльність.

Підтвердити своє поточне місце роботи.

Ввести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Отримати кошти можна тільки на особистий рахунок.

Перевірити і відправити сформовану заяву.

Отримати повідомлення про зарахування виплати.

Якщо діяльність проводиться в області, яка була віднесена до "червоної" зоні протягом лютого-березня 2021 року, подати заяву можна до 18 травня 2021 року включно.

З 19 квітня починається оформлення виплат ФОПам, чий бізнес постраждав через карантинні обмеження. Компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень зможуть отримати підприємці та наймані працівники з регіонів "червоної" зони. При цьому їхній вид діяльності повинен відповідати переліку КВЕД, який затвердив Кабмін, пише видання.



На отримання виплат з 19 квітня можуть зареєструватися ФОПи і наймані працівники підприємств, які були змушені призупинити свою діяльність на час дії "червоної" зони карантину.



Відповідний перелік основних видів економічної діяльності, що підпадають під обмеження, був затверджений урядом.



Зокрема, в списку КВЕДів:

роздрібна торгівля різними групами непродовольчих товарів,

послуги сфери громадського харчування, розваг,

діяльність музеїв, бібліотек, архівів, кіно і театрів, спортклубів та фітнес-центрів,

послуги хімчисток, ремонтних майстерень.

Закон про підтримку малого бізнесу в разі посилення карантину в Україні набув чинності 9 квітня.



Згідно з документом, фізичні особи-підприємці та наймані працівники, які зазнали збитків у зв'язку з введенням додаткових карантинних заходів, можуть розраховувати на отримання одноразової допомоги з держбюджету за таких умов:

в регіоні, де зареєстрований ФОП, встановлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки;

вид основної діяльності підприємства відповідає затвердженому переліку Кабміну;

відсутній борг по сплаті ЄСВ за останній квартал (для найманих працівників) за 6 місяців останнього звітного року (для ФОП);

максимальна зарплата найманого працівника не повинна перевищувати 30 тисяч гривень на місяць;

на момент подачі заявки про компенсацію ФОП зареєстрований більше 3 місяців;

ФОП не є одночасно найманим працівником.

Програма компенсацій розрахована на весь 2021 рік. Варто зазначити, що послуга буде доступна і для тих громадян, які отримали "карантинні виплати" через зимовий локдаун в кінці 2020 року.



Оформити заявку на отримання компенсації можна протягом 30 днів з дня введення "червоного" рівня в області.



Якщо людина працює в регіоні, в якому такі обмеження діяли раніше, то відлік 30 календарних днів починається через 10 днів після набуття чинності закону, тобто з 19 квітня 2021.



Наприклад, якщо карантин "червоної" зони був введений в лютому-березні 2021, то подати заяву можна до 18 травня 2021 включно.



Виплата проводиться на вказаний в заявці рахунок. Пенсійний фонд здійснює перерахування коштів не пізніше наступного операційного дня після її подання.





