З приходом наступної хвилі пандемії, в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих

10:18 02 серпня Київ, Україна

Під час наступної хвилі пандемії в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян. Особливо тих, що працюють в сфері, яка передбачає часті контакти з великою кількістю людей.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу").

"Україна буде змушена вводити обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів (в цей час щеплена лише половина педагогів). На мою думку, аналогічні обмеження логічно ввести для транспортників, підприємств громадського харчування і комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує ніяк не менше людей, ніж учитель", - розповів він.

За словами Радуцького, в Україні в цей час досить вакцин для імунізації.

"Ми в Україні не говоримо про обов'язкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину робити цю процедуру. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники. Ще місяць тому у нас був дефіцит препаратів для щеплення. Але на позаминулому тижні ми отримали понад 2 млн доз вакцин, на минулому тижні більше ніж 2,5 млн. Вакцинація відкрита для всіх охочих", - написав він.

Радуцький додав, що "тепер кожен вирішує сам - дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу".