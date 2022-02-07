З окупованого Донбасу українці масово виїжджають на заробітки в РФ

06:51 17 травень Київ, Україна

З захоплених російськими окупантами регіонів Донбасу масово мігрує молоде населення на заробітки в Російську Федерацію.



Про це йдеться на facebook-сторінці "Східної правозахисної групи".



"Така активізація пов'язана:



- З початком відкриття літнього сезону на півдні РФ, де жителів ОРДЛО запрошують працювати, як обслуговуючий персонал.



- З початком трудової вахти. Багато жителів ОРДЛО працюють в РФ вахтовим методом по три місяці, на травневі свята і "червону гірку" вони повертаються в ОРДЛО, а зараз знову виїжджають.



- Зараз, щоб оформитися на роботу в РФ, потрібен паспорт РФ (або, як мінімум паспорт НЗФ "ЛДНР"), але щоб отримати паспорт РФ в ОРДЛО, потрібно вистояти чергу, і в зв'язку з травневими святами, а також на днях в НЗФ "ЛНР" і "ДНР" центри з оформлення паспортів не працювали, і звичайно, накопичилися черзі.



- Жителі ОРДЛО працюють в РФ не тільки на шахтах, це і плантації, і готелі, і будівельні майданчики, і охорона.



Зараз окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО намагаються використовувати всі важелі впливу, щоб працьовите населення працювало в РФ", - наголошується в повідомленні.