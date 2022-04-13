З нового року транспортування газу виросте в ціні

20:21 16 листопада Київ, Україна

Оскільки тарифи на газ почали підніматися з листопада, логічно буде припустити, що і тарифи на його доставлення виростуть симетрично.

Про це заявила членкиня Нацкомісії, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг, Ольга Бабій.



Бабій пояснила, що в структурі тарифу на розподіл 50% вартості газу як такого. А в чинному тарифі закладена ціна газу до його підвищення.

"Тобто, якщо для розподільчих компаній, як і для побутового споживача, ціна виросла, значить і тариф на розподіл виросте. Тому що в чинному тарифі на розподіл ціна газу закладена на рівні весняних цін", - пояснила членкиня регулятора.

При цьому вона не очікує подальшого зростання вартості газу.