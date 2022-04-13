З нового року транспортування газу виросте в ціні

Оскільки тарифи на газ почали підніматися з листопада, логічно буде припустити, що і тарифи на його доставлення виростуть симетрично.
Про це заявила членкиня Нацкомісії, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг, Ольга Бабій.
Бабій пояснила, що в структурі тарифу на розподіл 50% вартості газу як такого. А в чинному тарифі закладена ціна газу до його підвищення.
Бабій пояснила, що в структурі тарифу на розподіл 50% вартості газу як такого. А в чинному тарифі закладена ціна газу до його підвищення.
При цьому вона не очікує подальшого зростання вартості газу.
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