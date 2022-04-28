З початку року заблоковано понад 1,7 млн ​​кібератак на держоргани України

З початку поточного року Система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти і кібератаки зафіксувала понад 50 млн підозрілих подій, було заблоковано понад 1,7 млн кібератак на державні органи.
Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів України.
За цей період урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зареєструвала і опрацювала близько 100 тис. кіберінцидентів, більшість з них - поширення шкідливого програмного забезпечення і фішинг.
"Припинено понад 400 DoS і DDoS-атак, спрямованих на державні органи. З них 26% (107 атак) були здійснені з використанням IP-адрес РФ. Близько 100 з них - на вебсайт Служби безпеки України", - заявили фахівці.
За їхніми словами, значна частина кібератак на Україну має високу складність і вимагає ретельної підготовки і ресурсів. Зазвичай сукупність цих факторів свідчить про близькість хакерів до держструктур або пряме підпорядкування їм.
"У лютому зловмисники почали використовувати відносно новий механізм кібератак на сайти сектора безпеки і оборони України, щоб заблокувати їхню роботу. Під час атаки вразливі вебсервери і робочі станції державних органів інфікує вірус, який робить їх елементом ботмережі для DDOS-атак на інші ресурси. Системи безпеки інтернет-провайдерів визначають скомпрометовані вебсервери та робочі станції як джерело атак і автоматично вносять їх в "чорні списки", - повідомили в релізі.
Після закінчення DDoS атаки вебсайти залишаються недоступними для відвідувачів.
Фахівці відзначили, що за результатами обробки кіберінцидентів фахівці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України створюють унікальні індикатори компрометації і розміщують їх на платформі обміну інформацією про шкідливе програмне забезпечення. До неї мають доступ усі суб'єкти кібербезпеки України, держоргани і інші організації.
За цей період урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зареєструвала і опрацювала близько 100 тис. кіберінцидентів, більшість з них - поширення шкідливого програмного забезпечення і фішинг.
"Припинено понад 400 DoS і DDoS-атак, спрямованих на державні органи. З них 26% (107 атак) були здійснені з використанням IP-адрес РФ. Близько 100 з них - на вебсайт Служби безпеки України", - заявили фахівці.
За їхніми словами, значна частина кібератак на Україну має високу складність і вимагає ретельної підготовки і ресурсів. Зазвичай сукупність цих факторів свідчить про близькість хакерів до держструктур або пряме підпорядкування їм.
"У лютому зловмисники почали використовувати відносно новий механізм кібератак на сайти сектора безпеки і оборони України, щоб заблокувати їхню роботу. Під час атаки вразливі вебсервери і робочі станції державних органів інфікує вірус, який робить їх елементом ботмережі для DDOS-атак на інші ресурси. Системи безпеки інтернет-провайдерів визначають скомпрометовані вебсервери та робочі станції як джерело атак і автоматично вносять їх в "чорні списки", - повідомили в релізі.
Після закінчення DDoS атаки вебсайти залишаються недоступними для відвідувачів.
Фахівці відзначили, що за результатами обробки кіберінцидентів фахівці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України створюють унікальні індикатори компрометації і розміщують їх на платформі обміну інформацією про шкідливе програмне забезпечення. До неї мають доступ усі суб'єкти кібербезпеки України, держоргани і інші організації.
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