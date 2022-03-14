З початку року СБУ зупинила 460 кібератак на держоргани

12:08 19 жовтня Київ, Україна

Кіберпідрозділ Служби безпеки України нейтралізував 460 хакерських атак і відкрив 408 кримінальних проваджень.



Про це повідомляє пресцентр Про це повідомляє пресцентр СБУ

"Служба безпеки України з початку року нейтралізувала 460 кіберінцидентів і кібератак на органи державної влади та критично важливі об'єкти інфраструктури. Також за цей період заблоковано 2,5 тисячі вебресурсів, які використовувалися в злочинних цілях, і діяльність 20 хакерських угруповань", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед масштабних спецоперацій, пов'язаних з цифровими сервісами, - викриття несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової служби. Спочатку була викрита незаконна схема формування сум податкових кредитів по ПДВ. Вона щомісяця завдавала до 2 млрд гривень збитків державі. А потім - викрито конвертцентр з обігом до 15 млрд грн, через який окремі підприємства ухилялися від сплати податків.





"Всього за 9 місяців 2020 року матеріалами кіберпідрозділу СБУ розпочато 408 кримінальних проваджень. З них - 106 справ саме за несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів і автоматизованих мереж (ст. 361, 362, 363 Кримінального кодексу України)", - наголошується в повідомленні.



Так, за цей період було притягнуто до кримінальної відповідальності 20 громадян та засуджено 3 людини.