З серпня почнуть роботу дитячі табори

15:23 28 липень Київ, Україна

Відкриття дитячих таборів відпочинку в Україні безпосередньо пов'язане з їх розташуванням. Дозвіл на роботу безпосередньо залежить від того, в який з чотирьох карантинних зон вони розташовуються.



За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, працюватимуть дитячі табори в регіонах з «зеленої» та «жовтої» зони.



Розподіл областей на зони в зв'язку з коронавірусів визначається за кількістю зайнятих лікарняних ліжок, кількості тестів на 100 000 громадян, відсотки виявлення хворих і динаміки захворюваності. Регіон може перейти в іншу зону, якщо п'ять днів поспіль зростає хоча б один з чотирьох показників.