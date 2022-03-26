З 6 липня з рахунків українців будуть по-новому списувати борги

На вимогу Державної виконавчої служби або приватних виконавців, з завтрашнього дня будуть автоматично списуватися кошти з рахунків українців, для погашення боргів.
Про це йдеться в наказі Мін'юсту N 1061/5 від 23.03.2021, який набув чинності 6.04.2021. Мін'юст встановив тримісячний термін для підготовки до набуття чинності даного наказу. Відведені на підготовку три місяці закінчуються 6 липня 2021 року.
Ще в лютому 2021 року Нацбанк зобов'язав банки на вимогу виконавця надати інформацію про реквізити рахунків боржника і про суму коштів на них. Крім того, в Міністерстві юстиції було затверджено наказ, згідно з яким банки і виконавці будуть взаємодіяти в електронному вигляді - через Автоматизовану систему виконавчого провадження.
Ще в лютому 2021 року Нацбанк зобов'язав банки на вимогу виконавця надати інформацію про реквізити рахунків боржника і про суму коштів на них. Крім того, в Міністерстві юстиції було затверджено наказ, згідно з яким банки і виконавці будуть взаємодіяти в електронному вигляді - через Автоматизовану систему виконавчого провадження.
Для списання коштів, як і раніше, потрібно буде рішення суду, але сама процедура значно спроститься і прискориться.
Які борги будуть списувати:
- несплачені штрафи,
- штрафи за порушення ПДР,
- борги по комунальних платежах,
- борги з аліментів.
Автоматично списувати борги виконавці зможуть з рахунків в таких банківських установах: ПриватБанк, Monobank, ТАСкомбанк, Оксі Банк, Банк Восток, Індустріалбанк і ПроКредит Банк.
До тестового режиму підключені ще 44 банківських установи. Крім того, 11 банків проходять стадію попередніх налаштувань для тестування. Найближчим часом, за даними Мін'юсту, 62 з 73 українських банків приєднаються до системи автоматизованого списання боргів.
До тестового режиму підключені ще 44 банківських установи. Крім того, 11 банків проходять стадію попередніх налаштувань для тестування. Найближчим часом, за даними Мін'юсту, 62 з 73 українських банків приєднаються до системи автоматизованого списання боргів.
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