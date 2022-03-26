З 6 липня з рахунків українців будуть по-новому списувати борги

17:27 05 липня Київ, Україна

На вимогу Державної виконавчої служби або приватних виконавців, з завтрашнього дня будуть автоматично списуватися кошти з рахунків українців, для погашення боргів.





Ще в лютому 2021 року Нацбанк зобов'язав



Про це йдеться в наказі Мін'юсту N 1061/5 від 23.03.2021, який набув чинності 6.04.2021. Мін'юст встановив тримісячний термін для підготовки до набуття чинності даного наказу. Відведені на підготовку три місяці закінчуються 6 липня 2021 року.Ще в лютому 2021 року Нацбанк зобов'язав банки на вимогу виконавця надати інформацію про реквізити рахунків боржника і про суму коштів на них. Крім того, в Міністерстві юстиції було затверджено наказ, згідно з яким банки і виконавці будуть взаємодіяти в електронному вигляді - через Автоматизовану систему виконавчого провадження.

Для списання коштів, як і раніше, потрібно буде рішення суду, але сама процедура значно спроститься і прискориться.

Які борги будуть списувати:

несплачені штрафи,

штрафи за порушення ПДР,

борги по комунальних платежах,

борги з аліментів.

Автоматично списувати борги виконавці зможуть з рахунків в таких банківських установах: ПриватБанк, Monobank, ТАСкомбанк, Оксі Банк, Банк Восток, Індустріалбанк і ПроКредит Банк.



До тестового режиму підключені ще 44 банківських установи. Крім того, 11 банків проходять стадію попередніх налаштувань для тестування. Найближчим часом, за даними Мін'юсту, 62 з 73 українських банків приєднаються до системи автоматизованого списання боргів.