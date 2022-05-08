З 5 серпня набувають чинності нові правила перетину кордону. Подробиці

16:23 03 серпня Київ, Україна

У зв'язку з ростом інфікування штамом Дельта, Кабмін України з 5 серпня вводить нові правила перетину українського кордону.



Про це сказано на сайті Держприкордонслужби.

У іноземців повинен бути поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні. До цього документа необхідно прикласти негативний результат ПЛР або експрес-тестування на COVID-19, зроблені не більше ніж за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.



Хоч би хто слідував на територію України, після перетину кордону їм необхідно бути на самоізоляції 10 днів. Термін починається через 72 години з моменту перетину.



"Перетин державного кордону на в'їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства, що підлягають самоізоляції, без встановленого і активованого мобільного застосування електронного сервісу "Вдома" забороняється. У разі неможливості встановлення мобільного додатка, відмови від його встановлення прикордонники відмовлятимуть таким особам в перетині державного кордону", - підкреслюють в ДПСУ.



Самоізоляція передбачена і для тих, хто приїжджає з тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, Автономної Республіки Крим і Севастополя.



Під самоізоляцію не підпадає низка категорій, зокрема, неповнолітні, які виїхали до 4 серпня, дипломати, військовослужбовці держав - членів НАТО та держав - учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", учасники зовнішнього незалежного оцінювання, водії та члени екіпажу транспортних засобів.



Самоізолюватись також не потрібно тим, у кого є документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, і громадянам України з документом про одну дозу вакцини від COVID-19.



"Самоізоляція, обсервація особи в зв'язку з перетином державного кордону не застосовується або припиняється в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину державного кордону", - відзначили в ДПСУ.



Для громадян, які в'їжджають з Росії та Індії і пробули там два тижні, термін самоізоляції становить 14 днів, і вона починається з моменту перетину державного кордону і не може бути припинена раніше.