З 5 квітня Київ йде на локдаун

08:46 01 квітень Київ, Україна

Мер Києва повідомив, що з 5 квітня в столиці вводяться жорсткі обмежувальні заходи, щоб збити хвилю стрімкого поширення коронавірусу.

"З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садки. Весь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватимуть за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури... Обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня", - повідомив Кличко

Він зазначив, що керівники установ, підприємств повинні відправити співробітників на віддалену роботу, а кому можливо, надати відпустки. Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки навинос або доставку.

"Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки навинос або доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня. Продуктові ярмарки ми припиняємо з 1 квітня", - повідомив міський голова.

Контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами будуть правоохоронці.

"В останні дні в столиці понад тисяча хворих на добу. По 35-40 хворих помирають щодня. Понад 700 людей щодоби госпіталізують... Інформація по транспорту - що він переповнений і люди не чують закликів берегтися. Тобто тенденції до поліпшення ситуації у нас зараз немає. А ось до погіршення і колапсу медицини є... Тому Київ все-таки вводить більш строгі обмеження. У нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня", - пояснив він.

Кличко також повідомив, що ситуація в столичних лікарнях сьогодні вкрай складна. Місто продовжує розгортати додаткові ліжка і тільки останні тижні підготувало додаткових 1100 ліжок. Всього їх в медустановах столиці вже майже 6170.