З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

10:59 25 травень Київ, Україна

Кабінет Міністрів України за дорученням президента України прийняв рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.



Про це повідомив у вівторок, 25 травня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"З 00 год 00 хв 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Тільки що на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі і ДП Украерорух прийняти для цього необхідні заходи", - сказав Шмигаль.

Крім того, українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі.



Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь в митних пунктах аеропортів.

"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду направлене на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, після інциденту з примусовою посадкою рейсу Ryanair, після якої був затриманий засновник опозиційного Телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, президент Володимир Зеленський доручив опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною і Білоруссю.