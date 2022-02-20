З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Кабінет Міністрів України за дорученням президента України прийняв рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.
Про це повідомив у вівторок, 25 травня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Крім того, українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі.
Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь в митних пунктах аеропортів.
Нагадаємо, після інциденту з примусовою посадкою рейсу Ryanair, після якої був затриманий засновник опозиційного Телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, президент Володимир Зеленський доручив опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною і Білоруссю.
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