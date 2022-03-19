З 21 червня Євросоюзом пролонговані на рік антиросійські санкції по Криму

11:39 21 червня Київ, Україна

Сьогодні, 21 червня, вже традиційно Радою ЄС були продовжені ще на рік санкції щодо Москви за незаконну анексію українського півострова.



Обмежувальні заходи включають заборони на імпорт товарів з Криму або Севастополя в ЄС, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції, туристичні послуги в Криму або Севастополі.



Крім того, підлягає обмеженням ЄС експорт певних товарів і технологій кримським компаніям, для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки, видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів.