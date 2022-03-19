З 21 червня Євросоюзом пролонговані на рік антиросійські санкції по Криму

Сьогодні, 21 червня, вже традиційно Радою ЄС були продовжені ще на рік санкції щодо Москви за незаконну анексію українського півострова.
Обмежувальні заходи включають заборони на імпорт товарів з Криму або Севастополя в ЄС, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції, туристичні послуги в Криму або Севастополі.
Крім того, підлягає обмеженням ЄС експорт певних товарів і технологій кримським компаніям, для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки, видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів.
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