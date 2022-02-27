З 1 червня стартують міжнародні рейси Укрзалізниці

Укрзалізниця повертається до практики попередніх років і відновлює міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною. Перший рейс з Києва до Відня вирушить вже 1 червня.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Поїзд курсуватиме щоденно за наступним графіком: він буде відправлятися з Центрального київського вокзалу о 14:07, буде проходити через Будапешт (прибуття о 8:20), прибуватиме до Відня об 11:21 на наступний день.
У зворотному напрямку (з 2 червня) поїзд відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 на наступний день.
Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.
Поїзд курсуватиме щоденно за наступним графіком: він буде відправлятися з Центрального київського вокзалу о 14:07, буде проходити через Будапешт (прибуття о 8:20), прибуватиме до Відня об 11:21 на наступний день.
У зворотному напрямку (з 2 червня) поїзд відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 на наступний день.
Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.
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