З 1 червня стартують міжнародні рейси Укрзалізниці

12:26 30 травень Київ, Україна

Укрзалізниця повертається до практики попередніх років і відновлює міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною. Перший рейс з Києва до Відня вирушить вже 1 червня.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.



Поїзд курсуватиме щоденно за наступним графіком: він буде відправлятися з Центрального київського вокзалу о 14:07, буде проходити через Будапешт (прибуття о 8:20), прибуватиме до Відня об 11:21 на наступний день.



У зворотному напрямку (з 2 червня) поїзд відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 на наступний день.



Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.