З 19 квітня буде відкрито прийом заявок на виплату карантинних 8 000 грн

13:33 14 квітень Київ, Україна

Починаючи з 19 квітня підприємці, чий бізнес зареєстрований в "червоній" карантинній зоні, можуть подавати заявки на компенсаційні виплати. Це стосується і найманих працівників.



Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



"З 19-го квітня ФОПи і наймані працівники з "червоних" карантинних зон зможуть відправляти заявки на отримання 8000 гривень допомоги від держави", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що механізм подачі заявок залишається простим і зручним - через портал або додаток "Дія". Зараз на цю програму підтримки планується витратити близько 3 млрд грн.