З 17 березня в Україні почнуть діяти нові штрафи за порушення ПДР

У 2020 році на дорогах України загинули 3 554 людини, нові штрафи за порушення ПДР, що набувають чинності з 17 березня, повинні скоротити кількість ДТП із загиблими.
Про це повідомили на брифінгу Міністерства внутрішніх справ і Нацполіції.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що нові штрафи за рік повинні скоротити кількість ДТП із загиблими на 10-15%. За його словами, в 2020 році на дорогах України загинули 3 554 людини.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що нові штрафи за рік повинні скоротити кількість ДТП із загиблими на 10-15%. За його словами, в 2020 році на дорогах України загинули 3 554 людини.
При цьому, якщо раніше водії могли уникнути відповідальності через закінчення 3-місячного терміну адміністративного протоколу, то тепер у суду буде рік на розгляд. В цілому за керування автомобілем в нетверезому вигляді загрожує штраф до 51 тисячі гривень з позбавленням водійських прав на 10 років. За третє таке порушення протягом року передбачена конфіскація авто.
Крім того, якщо мова йде про п'яну ДТП з постраждалими, то в суді не будуть діяти ніякі інструменти пом'якшення покарання. Порушник не може розраховувати на умовно-дострокове звільнення, амністію, помилування або поруки.
Білошицький додав, що закон посилює покарання за перевищення швидкості, невикористання ременів безпеки і мотошоломів, а також за брудні номерні знаки.
Для пішоходів і велосипедистів, які порушують ПДР, покарання теж посилили. Перехід в невстановленому місці або на заборонений сигнал світлофора коштує 255 гривень (раніше - 51 гривня). Порушення правил велосипедистом - 340 гривень. Повторне порушення ПДР велосипедистом або пішоходом - 850 гривень штрафу.
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