З 17 березня в Україні почнуть діяти нові штрафи за порушення ПДР

16:33 15 березень Київ, Україна

У 2020 році на дорогах України загинули 3 554 людини, нові штрафи за порушення ПДР, що набувають чинності з 17 березня, повинні скоротити кількість ДТП із загиблими.

Про це повідомили на брифінгу Міністерства внутрішніх справ і Нацполіції.



Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що нові штрафи за рік повинні скоротити кількість ДТП із загиблими на 10-15%. За його словами, в 2020 році на дорогах України загинули 3 554 людини.

«Якщо раніше відповідальність за керування в стані алкогольного сп'яніння вперше передбачала штраф в 10 200 гривень і позбавлення прав на рік, то тепер таке саме правопорушення вперше тягне штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Якщо водій повторно протягом року здійснює таке саме правопорушення, то він має заплатити штраф 34 тисячі гривень, а транспортний засіб вилучається на три роки», - заявив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

При цьому, якщо раніше водії могли уникнути відповідальності через закінчення 3-місячного терміну адміністративного протоколу, то тепер у суду буде рік на розгляд. В цілому за керування автомобілем в нетверезому вигляді загрожує штраф до 51 тисячі гривень з позбавленням водійських прав на 10 років. За третє таке порушення протягом року передбачена конфіскація авто.

Крім того, якщо мова йде про п'яну ДТП з постраждалими, то в суді не будуть діяти ніякі інструменти пом'якшення покарання. Порушник не може розраховувати на умовно-дострокове звільнення, амністію, помилування або поруки.



Білошицький додав, що закон посилює покарання за перевищення швидкості, невикористання ременів безпеки і мотошоломів, а також за брудні номерні знаки.



Для пішоходів і велосипедистів, які порушують ПДР, покарання теж посилили. Перехід в невстановленому місці або на заборонений сигнал світлофора коштує 255 гривень (раніше - 51 гривня). Порушення правил велосипедистом - 340 гривень. Повторне порушення ПДР велосипедистом або пішоходом - 850 гривень штрафу.