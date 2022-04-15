З 17 липня на всіх столичних пляжах заборонено купання

11:27 17 липня Київ, Україна

Через тривалу літню спеку, цвітіння водоростей і мор риби всі муніципальні пляжі Києва отримали статус «Не купатися".



Як повідомили в пресслужбі КП "Плесо", відповідний статус встановлюється з профілактичною метою.

"При тривалій аномальній спеці в водних об'єктах відбувається активне "цвітіння" води - розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини. Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. При таких обставинах санітарна якість води суттєво погіршується", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим для інформування відпочивальників про наявність потенційних ризиків для здоров'я і з метою запобігання поширенню серед населення інфекційних хвороб, всім чотирнадцяти офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися".



Про зняття цього статусу буде повідомлено окремо.



У той самий час, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку і дозвілля на березі.