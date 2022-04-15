З 17 липня на всіх столичних пляжах заборонено купання

Через тривалу літню спеку, цвітіння водоростей і мор риби всі муніципальні пляжі Києва отримали статус «Не купатися".
Як повідомили в пресслужбі КП "Плесо", відповідний статус встановлюється з профілактичною метою.
У зв'язку з цим для інформування відпочивальників про наявність потенційних ризиків для здоров'я і з метою запобігання поширенню серед населення інфекційних хвороб, всім чотирнадцяти офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус "Не купатися".
Про зняття цього статусу буде повідомлено окремо.
У той самий час, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку і дозвілля на березі.
Про зняття цього статусу буде повідомлено окремо.
У той самий час, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку і дозвілля на березі.
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