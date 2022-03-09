Ринок праці в Україні: з моменту введення карантину безробітними стали 525 тис. осіб

13:20 13 жовтень Київ, Україна

У Державному центрі зайнятості (ДЦЗ) оприлюднили дані про кількість безробітних в країні.



За час

За даними відомства, цей показник на 53% вищий за показник аналогічного періоду 2019 року.



"Найбільш істотне зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях і Києві (в 1,8-2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32-38 %", - говориться в документі.



Станом на 12 жовтня в країні офіційно зареєстровано 427 тис. безробітних. За час карантину , який ввели в Україні 12 березня, статус безробітних отримали 525 тис. осіб.За даними відомства, цей показник на 53% вищий за показник аналогічного періоду 2019 року."Найбільш істотне зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях і Києві (в 1,8-2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32-38 %", - говориться в документі.Станом на 12 жовтня в країні офіційно зареєстровано 427 тис. безробітних.



У Державному центрі зайнятості підкреслили, що при їхньому сприянні нову роботу за час карантину знайшли 342 тис. осіб.



На 12 жовтня в базі відомства знаходилося 67 тис. вакансій, тобто на кожну з них претендувало шість безробітних.



Рівень безробіття в Україні зріс у зв'язку з епідемічними обмеженнями в економіці країни.



Національний банк України в інфляційному звіті, опублікованому 30 липня, погіршив свій прогноз щодо безробіття: регулятор очікує, що його рівень в цьому році досягне 10%, а не 9,5%, як прогнозував у квітні.