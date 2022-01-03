Ринок газу в Україні. Нові постачальники і тарифи для населення

В липні місяці для українського населення відкрився ринок газа.Особенность подібних ринкових відносин полягає в тому, що громадяни можуть самостійно вибирати постачальників блакитного палива.
Ринок газу для населення в Україні становить 8 млрд кубометрів на рік, і користуються ним 12,5 млн споживачів. У той же час бажають поставляти газ населенню поки не так багато. Згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), в минулому році з населенням працювали всього 37 компаній. Частина з них - регіональні газові компанії, так звані облгазсбити. Вони мали найбільшу частку ринку - 69%. Право поміняти постачальника послуг сім'ї отримали в 2015-му році, але використовувати його масово не поспішали. Це не дивно, адже, ціна, по якій поставляли блакитне паливо облгазсбити і яку регулювала держава, завжди була нижчою за ринкову.
Також низький попит був обумовлений складною процедурою. Потрібно було письмово відмовитися від послуг чинного постачальника і оплатити всі заборгованості. В цілому, такий перехід займав від 60 до 110 днів. Зараз же ситуація змінилася. І поміняти постачальника можна буквально "в один клік":
подати заяву нового постачальника в офісі або онлайн (до заяви прикріпити копії паспорта, ІПН, документи на право власності / користування житлом або останню платіжку);
отримати підтвердження про перехід, який автоматично здійсниться протягом 3-21 дня.
При цьому новий постачальник сам повідомить попереднього про бажання споживача зробити такий перехід. Таким чином, діючий постачальник ніяк не може тиснути на клієнта і створювати йому перешкоди.
Важливо, що вибирати постачальника можна не тільки жителям приватних будинків, але і квартир. Адже постачальник укладає договір не з ОСББ, а з кожним конкретним споживачем. Так, у вас і вашого сусіда можуть бути різні постачальники газу і відповідно - різна ціна. У той же час газ надходить по одній і тій же трубі, адже обслуговуванням газотранспортної системи все так само займається облгаз. Він же стягує плату за транспортування газу, як і раніше.
Перший досвід
Масового попиту на зміну постачальника серед населення поки немає. Багато ще не ознайомилися з можливостями такої ініціативи. Але є і ті, хто давно планував розірвати відносини зі старим постачальником і здійснив перехід в перші дні.
Таким "піонером" серед споживачів став громадський діяч, представник ГО "Сила громади" з Кам'янського Андрій Іванченко. Він перейшов з регіональної газової компанії в "газопостачальні компанії" Нафтогаз України "1 серпня. До такого рішення його спонукали проблеми з місцевим постачальником ТОВ" Дніпропетровськгаз Збут ", який на думку Андрія Іванченка, неправомірно нараховував споживачам температурний коефіцієнт. Цей коефіцієнт ввели ще в кінці 2018 го. Таким чином, постачальники нібито компенсували різницю між обсягами, які вони надають споживачеві і тими, які фіксують лічильники. Але багато хто вважав таку ініціативу черговим способом сверхзаработка на споживачах.
"В" Дніпропетровськгаз збуту "у мене залишилися борги, які виникли внаслідок неправомірного нарахування за температурними коефіцієнтами. Зараз АМКУ і НКРЕКУ судяться з облгазами за їх скасування. Кожен раз, оплачуючи рахунки, я писав зауваження в електронному кабінеті, що прошу не нараховувати мені цей коефіцієнт, тому як сумніваюся в його правомірності. Це питання розглядає суд. Якщо суд визнає їх правомірними - я все сплачу. Але облгази нараховують цей коефіцієнт всім.
Наслідком бажання монополіста стягнути з мене коефіцієнти є втрата мене як клієнта. Це ринок, і я люблю ринкові відносини ", - зазначив споживач.
Андрій Іванченко підкреслює, що процедура була простою, він витратив приблизно годину на замовлення. Ще два тижні її розглядали. В цей час йому кілька разів дзвонили з компанії, щоб з'ясувати причину боргу попереднього постачальника, так само він надав компанії і письмове пояснення. До слова, цінова пропозиція "Нафтогазу" не відрізнялося.
"Я дуже сподіваюся, що ринок газу дозволить мені як споживачу отримати більш якісну послугу. Якщо з'явиться другий, третій і більше постачальників, вони будуть змушені давати стандарти, які утримають споживачів. Це і якість обслуговування, і реакція на скарги ".
Ринок газу для населення в Україні становить 8 млрд кубометрів на рік, і користуються ним 12,5 млн споживачів. У той же час бажають поставляти газ населенню поки не так багато. Згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), в минулому році з населенням працювали всього 37 компаній. Частина з них - регіональні газові компанії, так звані облгазсбити. Вони мали найбільшу частку ринку - 69%. Право поміняти постачальника послуг сім'ї отримали в 2015-му році, але використовувати його масово не поспішали. Це не дивно, адже, ціна, по якій поставляли блакитне паливо облгазсбити і яку регулювала держава, завжди була нижчою за ринкову.
Також низький попит був обумовлений складною процедурою. Потрібно було письмово відмовитися від послуг чинного постачальника і оплатити всі заборгованості. В цілому, такий перехід займав від 60 до 110 днів. Зараз же ситуація змінилася. І поміняти постачальника можна буквально "в один клік":
подати заяву нового постачальника в офісі або онлайн (до заяви прикріпити копії паспорта, ІПН, документи на право власності / користування житлом або останню платіжку);
отримати підтвердження про перехід, який автоматично здійсниться протягом 3-21 дня.
При цьому новий постачальник сам повідомить попереднього про бажання споживача зробити такий перехід. Таким чином, діючий постачальник ніяк не може тиснути на клієнта і створювати йому перешкоди.
Важливо, що вибирати постачальника можна не тільки жителям приватних будинків, але і квартир. Адже постачальник укладає договір не з ОСББ, а з кожним конкретним споживачем. Так, у вас і вашого сусіда можуть бути різні постачальники газу і відповідно - різна ціна. У той же час газ надходить по одній і тій же трубі, адже обслуговуванням газотранспортної системи все так само займається облгаз. Він же стягує плату за транспортування газу, як і раніше.
Перший досвід
Масового попиту на зміну постачальника серед населення поки немає. Багато ще не ознайомилися з можливостями такої ініціативи. Але є і ті, хто давно планував розірвати відносини зі старим постачальником і здійснив перехід в перші дні.
Таким "піонером" серед споживачів став громадський діяч, представник ГО "Сила громади" з Кам'янського Андрій Іванченко. Він перейшов з регіональної газової компанії в "газопостачальні компанії" Нафтогаз України "1 серпня. До такого рішення його спонукали проблеми з місцевим постачальником ТОВ" Дніпропетровськгаз Збут ", який на думку Андрія Іванченка, неправомірно нараховував споживачам температурний коефіцієнт. Цей коефіцієнт ввели ще в кінці 2018 го. Таким чином, постачальники нібито компенсували різницю між обсягами, які вони надають споживачеві і тими, які фіксують лічильники. Але багато хто вважав таку ініціативу черговим способом сверхзаработка на споживачах.
"В" Дніпропетровськгаз збуту "у мене залишилися борги, які виникли внаслідок неправомірного нарахування за температурними коефіцієнтами. Зараз АМКУ і НКРЕКУ судяться з облгазами за їх скасування. Кожен раз, оплачуючи рахунки, я писав зауваження в електронному кабінеті, що прошу не нараховувати мені цей коефіцієнт, тому як сумніваюся в його правомірності. Це питання розглядає суд. Якщо суд визнає їх правомірними - я все сплачу. Але облгази нараховують цей коефіцієнт всім.
Наслідком бажання монополіста стягнути з мене коефіцієнти є втрата мене як клієнта. Це ринок, і я люблю ринкові відносини ", - зазначив споживач.
Андрій Іванченко підкреслює, що процедура була простою, він витратив приблизно годину на замовлення. Ще два тижні її розглядали. В цей час йому кілька разів дзвонили з компанії, щоб з'ясувати причину боргу попереднього постачальника, так само він надав компанії і письмове пояснення. До слова, цінова пропозиція "Нафтогазу" не відрізнялося.
"Я дуже сподіваюся, що ринок газу дозволить мені як споживачу отримати більш якісну послугу. Якщо з'явиться другий, третій і більше постачальників, вони будуть змушені давати стандарти, які утримають споживачів. Це і якість обслуговування, і реакція на скарги ".
Ринок без цін
Якщо ви вирішили вибрати нового постачальника газу, перш за все потрібно:
- перевірити, чи є у нього діюча ліцензія (зробити це можна через сайт НКРЕКУ);
- поцікавитися, чи є у компанії досвід роботи на ринку;
- уточнити, чи є сервіси підтримки, чи працює колл-центр або відділення в вашому місті;
- проаналізувати цінову пропозицію і умови оплати.
Правда, поки орієнтуватися на ціни досить складно. Постачальники газу чомусь не поспішають оголошувати цінові пропозиції, хоча і повинні публікувати на своєму сайті ціну на газ на наступний місяць за 5 днів до кінця поточного. Іншими словами, ціна на серпень мала з'явитися ще в липні, але її досі немає.
"Зараз ціну озвучили лише одна-дві компанії, - розповідає директор" газопостачальні компанії "Нафтогаз України" Максим Рабинович. - До нашого регулятору вже надійшли звернення з цього питання. У нас 12 мільйонів домогосподарств, і більшість з них користуються газом, не знаючи ціни. Це порушення ринкових умов ".
До слова, для допомоги споживачеві в найближчому майбутньому створять відразу кілька платформ, де люди зможуть відстежувати і порівнювати цінові пропозиції компаній-постачальників.
Також, на думку Максима Рабиновича, повинна бути створена і єдина база клієнтів. Щоб інформація про споживання була доступна і споживачеві, і постачальнику:
"Якщо ви змінюєте постачальника зараз, ви не заберете з собою історію споживання, тому що він вам її не віддасть. У всьому світі існує єдина база клієнтів. Вона дає можливість усім постачальникам разом з клієнтом отримати довідку його річного споживання. Це дозволяє і клієнту аналізувати своє споживання, і постачальнику більше направлено формулювати пропозицію ", - пояснює експерт.
Така база клієнтів допоможе постачальникам в боротьбі з недобросовісними споживачами, припускає аналітик Української енергетичної біржі Оксана Запорізька: "З часом єдина клієнтська база обліку споживачів газу перетвориться в бюро кредитних історій, новий постачальник зможе оцінити для себе всі ризики по обслуговуванню несумлінного клієнта-боржника".
Чому немає конкуренції?
Для зниження цін і підвищення якості послуг повинна бути конкуренція за споживача. Зараз на ринку газу для населення всього 37 гравців. Але Максим Рабинович прогнозує, що вже до кінця року їх стане на 10-15 більше. У той же час до цих пір в більш вигідній ситуації знаходяться облгазсбити.
"Потрібно вирішити питання рівновіддаленості облгазів від всіх постачальників. - стверджує експерт. - Ми розуміємо, що історично облгаз і облСБУ - це була одна компанія, яку розділили. Зараз є компанії, які обслуговують мережі і компанії, які постачають газ. Щоб у постачальників були різноманітні пропозиції і конкуренція, з боку регулятора важливо контролювати процес, коли облгази не допомагають облсбитам працювати неконкурентно. Наш досвід показує, що більшість малого і середнього бізнесу працюють з облсбитамі. Тому що якщо вони хочуть поміняти постачальника, вже завтра у них буде аварійка облгазу, яка відрубає весь газ. Це питання на порядку у регулятора ".
У той же час Оксана Запорізька відзначає і не зовсім рівні умови у самій "газопостачальні компанії" Нафтогаз України ":" Доступ до відносно дешевого ресурсу найбільшою видобувної компанії в Україні залишається фактично у "Нафтогазу". Потрібно, щоб частина цього ресурсу була представлена на біржі для отримання вільного доступу до нього всіх учасників ринку. Адже ціна ресурсу газу є основною для формування кінцевої ціни для клієнта. Тоді буде присутній реальна конкуренція ".
Що з ціною?
Найбільше в новому ринку українців цікавить питання ціни. Адже разом з появою вільного ринку держава скасувала PSO (спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" продавати газ для потреб населення і теплокомуненерго за фіксованою ціною). Ціну на газ більше не будуть занижувати, і у неї є всі шанси, щоб істотно зрости. Але Оксана Запорізька запевняє, якщо ціна і зросте, то справа не в ринку:
"У ціноутворенні буде присутній імпортний паритет, але він був присутній в ціні поставок для населення і до 1 серпня. Ціна зросте тому, що змінюється сезон. Як правило, це відбувається з наближенням зими. В яких межах вона буде знаходиться - зараз сказати складно, але очікувано, що її рівень буде нижче, ніж минулої зими. Нині сформовані високі запаси природного газу в сховищах, а на зниження попиту вплинула пандемія коронавируса ", - підкреслила Запорізька.
До слова, якщо постачальник ставить занадто високу ціну, і ви вважаєте її необґрунтованою, то можете перейти до іншої компанії. Тоді через свого бажання заробити понад норму він втратить клієнта. Рано чи пізно це підштовхне газсбити до більш гнучкої цінової політики.
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