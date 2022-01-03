Ринок газу в Україні. Нові постачальники і тарифи для населення



Правда, поки орієнтуватися на ціни досить складно. Постачальники газу чомусь не поспішають оголошувати цінові пропозиції, хоча і повинні публікувати на своєму сайті ціну на газ на наступний місяць за 5 днів до кінця поточного. Іншими словами, ціна на серпень мала з'явитися ще в липні, але її досі немає.



"Зараз ціну озвучили лише одна-дві компанії, - розповідає директор" газопостачальні компанії "Нафтогаз України" Максим Рабинович. - До нашого регулятору вже надійшли звернення з цього питання. У нас 12 мільйонів домогосподарств, і більшість з них користуються газом, не знаючи ціни. Це порушення ринкових умов ".



До слова, для допомоги споживачеві в найближчому майбутньому створять відразу кілька платформ, де люди зможуть відстежувати і порівнювати цінові пропозиції компаній-постачальників.



Також, на думку Максима Рабиновича, повинна бути створена і єдина база клієнтів. Щоб інформація про споживання була доступна і споживачеві, і постачальнику:



"Якщо ви змінюєте постачальника зараз, ви не заберете з собою історію споживання, тому що він вам її не віддасть. У всьому світі існує єдина база клієнтів. Вона дає можливість усім постачальникам разом з клієнтом отримати довідку його річного споживання. Це дозволяє і клієнту аналізувати своє споживання, і постачальнику більше направлено формулювати пропозицію ", - пояснює експерт.



Така база клієнтів допоможе постачальникам в боротьбі з недобросовісними споживачами, припускає аналітик Української енергетичної біржі Оксана Запорізька: "З часом єдина клієнтська база обліку споживачів газу перетвориться в бюро кредитних історій, новий постачальник зможе оцінити для себе всі ризики по обслуговуванню несумлінного клієнта-боржника".

"У ціноутворенні буде присутній імпортний паритет, але він був присутній в ціні поставок для населення і до 1 серпня. Ціна зросте тому, що змінюється сезон

Для зниження цін і підвищення якості послуг повинна бути конкуренція за споживача. Зараз на ринку газу для населення всього 37 гравців. Але Максим Рабинович прогнозує, що вже до кінця року їх стане на 10-15 більше. У той же час до цих пір в більш вигідній ситуації знаходяться облгазсбити."Потрібно вирішити питання рівновіддаленості облгазів від всіх постачальників. - стверджує експерт. - Ми розуміємо, що історично облгаз і облСБУ - це була одна компанія, яку розділили. Зараз є компанії, які обслуговують мережі і компанії, які постачають газ. Щоб у постачальників були різноманітні пропозиції і конкуренція, з боку регулятора важливо контролювати процес, коли облгази не допомагають облсбитам працювати неконкурентно. Наш досвід показує, що більшість малого і середнього бізнесу працюють з облсбитамі. Тому що якщо вони хочуть поміняти постачальника, вже завтра у них буде аварійка облгазу, яка відрубає весь газ. Це питання на порядку у регулятора ".У той же час Оксана Запорізька відзначає і не зовсім рівні умови у самій "газопостачальні компанії" Нафтогаз України ":" Доступ до відносно дешевого ресурсу найбільшою видобувної компанії в Україні залишається фактично у "Нафтогазу". Потрібно, щоб частина цього ресурсу була представлена на біржі для отримання вільного доступу до нього всіх учасників ринку. Адже ціна ресурсу газу є основною для формування кінцевої ціни для клієнта. Тоді буде присутній реальна конкуренція ".Найбільше в новому ринку українців цікавить питання ціни. Адже разом з появою вільного ринку держава скасувала PSO (спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" продавати газ для потреб населення і теплокомуненерго за фіксованою ціною). Ціну на газ більше не будуть занижувати, і у неї є всі шанси, щоб істотно зрости. Але Оксана Запорізька запевняє, якщо ціна і зросте, то справа не в ринку:. Як правило, це відбувається з наближенням зими. В яких межах вона буде знаходиться - зараз сказати складно, але очікувано, що її рівень буде нижче, ніж минулої зими. Нині сформовані високі запаси природного газу в сховищах, а на зниження попиту вплинула пандемія коронавируса ", - підкреслила Запорізька.До слова, якщо постачальник ставить занадто високу ціну, і ви вважаєте її необґрунтованою, то можете перейти до іншої компанії. Тоді через свого бажання заробити понад норму він втратить клієнта. Рано чи пізно це підштовхне газсбити до більш гнучкої цінової політики.