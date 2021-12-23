Керівництво навмисно банкрутом найбільше сільгосппідприємство України

11:39 14 серпень Київ, Україна

Згідно з даними, отриманими в ході слідства, з'ясувалося, що найбільше в Україні підприємство з промислового вирощування худоби цілеспрямовано доводили до банкрутства. Чиновники планували заволодіти майном держпідприємства, що мав розгалужену філіальну мережу по всій території України. Найменування організації не розголошується в інтересах слідства.

Керівництво найбільшого тваринницького держпідприємства навмисне доводило його до банкрутства, - Співробітники Служби безпеки України задокументували механізм доведення до фіктивного банкрутства одного з найбільших державних підприємств в сфері тваринництва з розгалуженою мережею регіональних філій. Внаслідок угоди зловмисники планували заволодіти 14 цілісними майновими комплексами.

За даними попереднього слідства, протягом 2018-2019 років керівництво держпідприємства підписало кілька десятків свідомо збиткових договорів з підконтрольною їм агрофірмою. Чиновники сприяли укладенню контрактів про надання господарських послуг і закупівлю сільгосппродукції за завищеними цінами.

Таким чином, перед комерційною структурою було штучно сформований борг в понад 60 млн гривень. Погашення цієї фіктивної кредитної заборгованості агрофірма намагалася домогтися за рахунок майна держпідприємства.

В рамках кримінального провадження, розпочатого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України правоохоронці провели 18 обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів виробництва в Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Луганській, Київській областях і в столиці. Вилучена бухгалтерська документація, чорнові записи та інші докази протиправної.