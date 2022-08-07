Роттердам станет местом проведения «Евровидение 2021»

Роттердам остаточно затвердили місцем проведення «Євробачення 2021»
16 травня на офіційному сайті організаторів пісенного конкурсу «Євробачення» з'явилося повідомлення, що в 2021 році конкурс відбудеться в місті Роттердам. Про дат проведення буде повідомлено пізніше. Уточнюється.
Рішення прийняли Європейський мовний союз (EBU) і нідерландські телерадіомовлення NPO, NOS і AVROTROS.
Конкурс пройде на Ahoy Arena, де планували провести "Євробачення 2020".
Дати проведення конкурсу в 2021 році поки не оголошені, відзначили організатори "Євробачення".
Конкурс "Євробачення 2020" повинен був пройти в Роттердамі з 12-го по 16 травня. 26 лютого з'явилися перші побоювання, що через епідемію коронавируса конкурс може бути скасований. Таке рішення ухвалене 18 березня представники Європейського суспільного мовника (EBU) під час екстреного засідання, повідомляється на офіційному сайті організаторів конкурсу.
За словами виконавчого директора конкурсу Джона Ола Сенді, проведення конкурсу було неможливим в ситуації, що склалася, тому прийняте рішення стало неминучістю.
"Ми розуміємо, що наслідки цього рішення непорівнянні з наслідками від епідемії коронавируса", - йдеться в прес-релізі.
Організатори конкурсу підкреслили, що всі основні події в Європі вже були припинені, скасовані або відкладені через коронавируса.
"Велика група людей працювала над організацією конкурсу, і ми шкодуємо, що результати цих зусиль не буде видно в найближчій перспективі", - йдеться в релізі.
На той момент ще не було відомо, яке місто прийме перенесений конкурс, - переговори з владою Роттердама тривали.
22 лютого в Палаці культури КПІ в Києві завершився фінал українського національного відбору на міжнародний музичний конкурс "Євробачення 2020". Судді найвищі бали дали Go-A (шість балів), Kruть (п'ять балів) і Khayat (чотири бали). За оцінками телеглядачів, кращими виконавцями були Go-A (шість балів), Khayat (п'ять балів) і Kruть (чотири бали). У підсумку переможцем нацвідбору стала група Go-A. Вона представить Україну на "Євробаченні 2 021".
"Якщо в житті групи нічого не зміниться і вони будуть готові виступити на сцені" Євробачення "наступного року, ми будемо цьому сприяти", - підкреслив глава Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.
Він повідомив, що це рішення погоджено з керівництвом телеканалу СТБ.
Група Go-A в Facebook повідомила, що згодна представляти Україну в 2021 році на пісенному конкурсі "Євробачення".
"У цьому році" Євробачення "скасували зі зрозумілих причин, але ми раді повідомити, що все-таки будемо представляти Україну в наступному році", - написали учасники музичного колективу.
16 травня на офіційному сайті організаторів пісенного конкурсу «Євробачення» з'явилося повідомлення, що в 2021 році конкурс відбудеться в місті Роттердам. Про дат проведення буде повідомлено пізніше. Уточнюється.
Рішення прийняли Європейський мовний союз (EBU) і нідерландські телерадіомовлення NPO, NOS і AVROTROS.
Конкурс пройде на Ahoy Arena, де планували провести "Євробачення 2020".
Дати проведення конкурсу в 2021 році поки не оголошені, відзначили організатори "Євробачення".
Конкурс "Євробачення 2020" повинен був пройти в Роттердамі з 12-го по 16 травня. 26 лютого з'явилися перші побоювання, що через епідемію коронавируса конкурс може бути скасований. Таке рішення ухвалене 18 березня представники Європейського суспільного мовника (EBU) під час екстреного засідання, повідомляється на офіційному сайті організаторів конкурсу.
За словами виконавчого директора конкурсу Джона Ола Сенді, проведення конкурсу було неможливим в ситуації, що склалася, тому прийняте рішення стало неминучістю.
"Ми розуміємо, що наслідки цього рішення непорівнянні з наслідками від епідемії коронавируса", - йдеться в прес-релізі.
Організатори конкурсу підкреслили, що всі основні події в Європі вже були припинені, скасовані або відкладені через коронавируса.
"Велика група людей працювала над організацією конкурсу, і ми шкодуємо, що результати цих зусиль не буде видно в найближчій перспективі", - йдеться в релізі.
На той момент ще не було відомо, яке місто прийме перенесений конкурс, - переговори з владою Роттердама тривали.
22 лютого в Палаці культури КПІ в Києві завершився фінал українського національного відбору на міжнародний музичний конкурс "Євробачення 2020". Судді найвищі бали дали Go-A (шість балів), Kruть (п'ять балів) і Khayat (чотири бали). За оцінками телеглядачів, кращими виконавцями були Go-A (шість балів), Khayat (п'ять балів) і Kruть (чотири бали). У підсумку переможцем нацвідбору стала група Go-A. Вона представить Україну на "Євробаченні 2 021".
"Якщо в житті групи нічого не зміниться і вони будуть готові виступити на сцені" Євробачення "наступного року, ми будемо цьому сприяти", - підкреслив глава Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.
Він повідомив, що це рішення погоджено з керівництвом телеканалу СТБ.
Група Go-A в Facebook повідомила, що згодна представляти Україну в 2021 році на пісенному конкурсі "Євробачення".
"У цьому році" Євробачення "скасували зі зрозумілих причин, але ми раді повідомити, що все-таки будемо представляти Україну в наступному році", - написали учасники музичного колективу.
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