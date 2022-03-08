Зростання порушень виборчого законодавства: поліція відкрила за добу 13 справ

13:16 11 жовтень Київ, Україна

Передвиборча кампанія розгорається все яскравіше. У боротьбі всі засоби хороші, вважають деякі кандидати та їхні агітатори. Але закон порушувати не дозволено навіть їм. Проте, за даними Нацполіції, тільки за минулу добу співробітниками поліції було відкрито 13 кримінальних проваджень, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу під час кампанії на місцевих виборах.

Всього протягом доби в поліцію надійшла 181 заява і повідомлення, пов'язані з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Києві - 38, у Львівській області - 23 і в Київській області - 17.

Всього з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 3797 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

За цей період до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 287 кримінальних правопорушень: 146 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 141 - пов'язані з виборчим процесом.

Складено 958 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Як відомо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Також повідомлялося, що з 12 жовтня поліція переходить на посилений режим у зв'язку з проведенням місцевих виборів.

Раніше в Мін'юсті заявляли, що в цьому році на виборах бум кандидатів-клонів з однаковими прізвищами, деякі спеціально змінюють ПІБ.