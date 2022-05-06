Росію треба відімкнути від SWIFT - Україна посилює санкції

Леонід Кравчук у своєму інтерв'ю заявив, що Україна може вимагати посилення санкцій проти Росії. Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі озвучив бажання українських представників відімкнути Росію від світової платіжної системи SWIFT.

За його словами, Україна буде оцінювати ситуацію в переговорному процесі вже в кінці року.

"Початок нового року буде початком нового стандарту нашого розуміння ситуації, наших пошуків нових впливів і наших пропозицій про тиск на агресора. Це можуть бути санкції, які називаються міжнародна платіжна система. Ми будемо це просити і вимагати", - зазначив Кравчук.

Глава української делегації, однак, впевнений, що найкращий шлях вирішення ситуації на Донбасі - це дипломатичний.

"Якщо Росія не хоче домовитися дипломатичним і політичним шляхом, Україна повинна зробити все, щоб її змусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність", - резюмував Кравчук.

Нагадаємо, минулого тижня Україна ініціювала позачергове засідання ТКГ, щоб розглянути питання виконання домовленостей "нормандської четвірки". Планувалося, що позачергове засідання відбудеться на цьому тижні.