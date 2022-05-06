Росію треба відімкнути від SWIFT - Україна посилює санкції

Леонід Кравчук у своєму інтерв'ю заявив, що Україна може вимагати посилення санкцій проти Росії. Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі озвучив бажання українських представників відімкнути Росію від світової платіжної системи SWIFT.
За його словами, Україна буде оцінювати ситуацію в переговорному процесі вже в кінці року.
Глава української делегації, однак, впевнений, що найкращий шлях вирішення ситуації на Донбасі - це дипломатичний.
Нагадаємо, минулого тижня Україна ініціювала позачергове засідання ТКГ, щоб розглянути питання виконання домовленостей "нормандської четвірки". Планувалося, що позачергове засідання відбудеться на цьому тижні.
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