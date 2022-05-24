Росіяни засудили Віталія Марківа до довічного ув'язнення і оголосили його в міжнародний розшук.
Про це повідомляє пресслужба Слідкома РФ.
Слідчий комітет Росії пред'явив Марківу звинувачення "в скоєнні злочину, передбаченого п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 КК РФ, відповідальність за який передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі".
Також Марківа оголосили в міжнародний розшук, щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним в смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році на Донбасі. Українця засудили на 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року Марківа виправдав апеляційний суд Мілана.
11 грудня суд в Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.
Також Марківа оголосили в міжнародний розшук, щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним в смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році на Донбасі. Українця засудили на 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року Марківа виправдав апеляційний суд Мілана.
11 грудня суд в Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.
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