Росіяни засудили Віталія Марківа до довічного ув'язнення і оголосили його в міжнародний розшук.

Про це повідомляє пресслужба Слідкома РФ.

"За версією слідства, військовослужбовець військової частини 3066 Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України громадянин України Віталій Марків, що має також громадянство Італійської Республіки, 24.05.2014 перебував на позиції в районі гори Карачун поблизу міста Слов'янськ на Донеччині. Марків, що знаходиться в злочинній змові з командуванням зазначеної військової частини і військовослужбовцями регулярних підрозділів Збройних сил України, передав командуванню для нанесення артилерійського удару координати російського громадянина Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і французького журналіста Вільяма Рогуелона", - йдеться в повідомленні.



"Після цього Марків зробив в зазначених осіб постріли з автомата Калашникова, щоб до початку артилерійського обстрілу вони не могли залишити територію в спробах сховатися. В результаті спровокованого Марківим артилерійського удару Миронов і Роккеллі, які не брали участі в збройному протистоянні, загинули, а Рогуелон отримав поранення", - додали в Слідкомі.