Росіяни засудили Віталія Марківа до довічного ув'язнення

11:54 23 грудня Київ, Україна

Росіяни засудили Віталія Марківа до довічного ув'язнення і оголосили його в міжнародний розшук.
Про це повідомляє пресслужба Слідкома РФ.
"За версією слідства, військовослужбовець військової частини 3066 Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України громадянин України Віталій Марків, що має також громадянство Італійської Республіки, 24.05.2014 перебував на позиції в районі гори Карачун поблизу міста Слов'янськ на Донеччині. Марків, що знаходиться в злочинній змові з командуванням зазначеної військової частини і військовослужбовцями регулярних підрозділів Збройних сил України, передав командуванню для нанесення артилерійського удару координати російського громадянина Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і французького журналіста Вільяма Рогуелона", - йдеться в повідомленні.

"Після цього Марків зробив в зазначених осіб постріли з автомата Калашникова, щоб до початку артилерійського обстрілу вони не могли залишити територію в спробах сховатися. В результаті спровокованого Марківим артилерійського удару Миронов і Роккеллі, які не брали участі в збройному протистоянні, загинули, а Рогуелон отримав поранення", - додали в Слідкомі.
Слідчий комітет Росії пред'явив Марківу звинувачення "в скоєнні злочину, передбаченого п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 КК РФ, відповідальність за який передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі".

Також Марківа оголосили в міжнародний розшук, щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним в смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році на Донбасі. Українця засудили на 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року Марківа виправдав апеляційний суд Мілана.

11 грудня суд в Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.