Росія веде політику «розпалювання ісламофобії в Криму»

Під виглядом боротьби з уявним тероризмом Росія веде в окупованому Криму боротьбу за очищення півострова від законного населення. 17 серпня російські силовики провели обшуки і затримали п'ятьох кримських татар. Близько десятка правозахисних організацій вимагали від Росії звільнити затриманих.

«Сьогоднішні обшуки і затримання не мають нічого спільного з боротьбою Росії проти тероризму. Зате вони є засобом політичного переслідування кримських татар, які демонструють активну громадянську позицію і протидіють свавіллю органів окупаційної влади Росії в Криму. Обшуки і арешти кримських мусульман також ведуть до розпалювання ісламофобії в Криму і є прихованим способом витіснення кримських татар з півострова», - сказано в заяві, опублікованій на сайті правозахисної організації «КримSOS».

Правозахисники також вимагали від Росії припинити довільні обшуки, затримання та інші форми політичного тиску на осіб, які здійснюють своє право на свободу слова, свободу думки, совісті, релігії та мирних зібрань; негайно припинити практику залякування кримських татар, релігійних діячів і громадських активістів в Криму; ефективно розслідувати всі випадки довільних обшуків і затримань в Криму.

Президент України Володимир Зеленський назвав «кричущим порушенням прав людини» чергові обшуки на півострові.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова відреагувала на ранкові обшуки російських силовиків у Криму 17 серпня в будинках кримських татар.

«Окупанти в Криму просувають політику залякування і переслідування. Вранці вони провели чергову хвилю обшуків в будинках кримських татар. Зараз знаємо про, щонайменше, п'ятьох затриманих», - написала вона в Твіттері.

У свою чергу, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова так прокоментувала обшуки в Криму:

«Вкотре країна-окупант вдається до переслідувань і залякувань кримських татар».

Вона закликала світову спільноту відреагувати на дії російських силових структур, а також посилити тиск на Росію для припинення порушень прав людини в Криму.