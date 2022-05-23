Росія веде політику «розпалювання ісламофобії в Криму»

Під виглядом боротьби з уявним тероризмом Росія веде в окупованому Криму боротьбу за очищення півострова від законного населення. 17 серпня російські силовики провели обшуки і затримали п'ятьох кримських татар. Близько десятка правозахисних організацій вимагали від Росії звільнити затриманих.
Правозахисники також вимагали від Росії припинити довільні обшуки, затримання та інші форми політичного тиску на осіб, які здійснюють своє право на свободу слова, свободу думки, совісті, релігії та мирних зібрань; негайно припинити практику залякування кримських татар, релігійних діячів і громадських активістів в Криму; ефективно розслідувати всі випадки довільних обшуків і затримань в Криму.
Президент України Володимир Зеленський назвав «кричущим порушенням прав людини» чергові обшуки на півострові.
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова відреагувала на ранкові обшуки російських силовиків у Криму 17 серпня в будинках кримських татар.
У свою чергу, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова так прокоментувала обшуки в Криму:
Вона закликала світову спільноту відреагувати на дії російських силових структур, а також посилити тиск на Росію для припинення порушень прав людини в Криму.
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