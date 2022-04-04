Росія влаштувала провокацію, яка в підсумку призвела до зриву засідання ТКГ

Засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) за участю нового модератора від ОБСЄ було зірване через чергову провокацію РФ.
Про це повідомив учасник переговорів, член української делегації Сергій Гармаш.
У вівторок, 6 липня, відбулося засідання політичної підгрупи за участю нового модератора від ОБСЄ Сільвії Берманн.
«Було підло з боку представника Росії Дмитрієвського, користуючись недосвідченістю людини, спровокувати її на оголошення неформальної консультації нормальним засіданням. Ми попереджали, що в офіційних засіданнях українська сторона може бути представлена тільки в повному складі, з представниками ОРДЛО від України. Раз засідання оголошено офіційним - ми з Казанським сіли за стіл переговорів», - повідомив Гармаш.
За його словами, після недовгого замішання, бойовики «ДНР» підключили до переговорів «експертку» Майю Пирогову, засуджену українським судом за терористичну діяльність.
«Ми, як і попереджали, в такому випадку були змушені вийти з віртуальної «кімнати переговорів». Згодом вийшли і всі інші. Пані Берманн опинилася в незручній ситуації: одна, на тлі самовара... Фактично, Дмитрієвський підставив її своєю провокацією. Але це хороша наука, нехай згадує, як працювати з росіянами (була послом Франції в Москві)», - написав журналіст.
Гармаш додав, що Берманн повідомила про плани «зберегти старі практики» в роботі Мінської групи, що, за його словами, не віщує жодних змін в мінському процесі.
«Шкода, якщо зміна модераторів перетвориться на втрачений шанс почати реальний діалог про політичне врегулювання. Ми очікуємо оголошення ще однієї кадрової ротації, більш високого рівня», - повідомив журналіст.
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