Росія здійснила кібератаку на сайт ВМС України - ресурс не працював 6 годин

9 липня о другій половині дня сайт Військово-морських сил України зазнав кібератаки з боку російських хакерів. Роботу ресурсу відновили лише після опівночі, 10 липня. Понад 6 годин експерти намагалися усунути неполадки і викинути з системи агресивного «користувача».



Анонімний Telegram-канал "Джокер ДНР" заявляв, що взяв сайт ВМС "покористуватися" на час навчань Sea Breeze. Канал опублікував нібито персональні дані учасників навчань. На скріншоті, який він показував, остання новина на сайті ВМС ЗСУ датована 9 липня. Там було повідомлення від "Джокера". Зараз воно видалене.



Пізніше в Міноборони України підтвердили, що ресурс піддався хакерській атаці. Росія спробувала повторити "казус Defender" з сайтом ВМС України, підкреслили у відомстві.



Там заявили, що в результаті кібератаки були опубліковані "деякі документи і переважно фейкові повідомлення", пов'язані з навчаннями Sea Breeze. Sea Breeze - щорічні багатонаціональні морські навчання, що включають морський, наземний і повітряний компоненти. Вони проводяться спільно Сполученими Штатами та Україною в Чорноморському регіоні з 1997 року. Навчання Sea Breeze 2021 почалися 28 червня і триватимуть до 10 липня.

"Жоден з документів не було отримано в результаті витоку інформації в інформаційно-телекомунікаційних систем ЗСУ", - підкреслили в міністерстві.

У 2020 році, за даними Ради національної безпеки і оборони, в Україні зафіксували не менше 1 млн кібератак. Уразливі вебсервери державних органів інфікувалися вірусом, який приховано робить їх елементом бот-мережі, використовуваної для DDoS-атак на інші ресурси. Системи безпеки інтернет-провайдерів визначали скомпрометовані вебсервери як джерело атак і починали блокувати їхню роботу шляхом автоматичного внесення в чорні списки.У 2021 році були зафіксовані і заблоковані DDoS-атаки на вебсайти Офісу Президента України, СБУ та інші ресурси.