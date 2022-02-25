Росія скоротила термін місії ОБСЄ на кордоні з Україною до кінця липня

16:39 28 травень Київ, Україна

Сьогодні, 28 травня, МЗС України повідомив про те, що Росія дала дозвіл постійній раді ОБСЄ тільки на двомісячне продовження мандата моніторингової місії на кордоні Росії з Україною.

Мандат місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску Гукове і Донецьк продовжили до 31 липня - раніше мандат місії продовжували на стандартний чотиримісячний період.

"Міністерство закордонних справ України вважає неконструктивною позицію РФ щодо скорочення терміну тривалості мандата місії спостерігачів ОБСЄ. Це рішення значно посилює адміністративне навантаження на міжнародних спостерігачів і підриває моніторингові можливості місії, які і без того ускладнюються безпідставними обмеженнями з боку Росії", - сказано в заяві.

Україна також вважає, що Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окупований Донбас, тому не зацікавлена в спостерігачах на кордоні.

Нагадаємо, що раніше РФ блокувала продовження місії ОБСЄ на кордоні з Україною. Росія відмовлялася продовжувати прикордонну місію ОБСЄ на українсько-російському кордоні більше ніж на два місяці.

Також глава ОП Андрій Єрмак і глава ОБСЄ обговорили загострення на Донбасі. Сторони констатували погіршення ситуації на Донбасі і обмеження свободи пересування спостерігачів моніторингової місії.