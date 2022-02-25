Росія скоротила термін місії ОБСЄ на кордоні з Україною до кінця липня

Сьогодні, 28 травня, МЗС України повідомив про те, що Росія дала дозвіл постійній раді ОБСЄ тільки на двомісячне продовження мандата моніторингової місії на кордоні Росії з Україною.
Мандат місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску Гукове і Донецьк продовжили до 31 липня - раніше мандат місії продовжували на стандартний чотиримісячний період.
Україна також вважає, що Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окупований Донбас, тому не зацікавлена в спостерігачах на кордоні.
Нагадаємо, що раніше РФ блокувала продовження місії ОБСЄ на кордоні з Україною. Росія відмовлялася продовжувати прикордонну місію ОБСЄ на українсько-російському кордоні більше ніж на два місяці.
Також глава ОП Андрій Єрмак і глава ОБСЄ обговорили загострення на Донбасі. Сторони констатували погіршення ситуації на Донбасі і обмеження свободи пересування спостерігачів моніторингової місії.
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