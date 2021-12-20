Росія «розбазарює» українські об'єкти в анексованому Криму

В порушення прав власності, так звані "влади" анексованого Криму продовжують розділ українських земель і об'єктів, обдаровуючи краденим поплічників Путіна. Ось і для чеченських «героїв» перепало трохи. Дитячу оздоровницю на березі моря подарували Чечні під нове будівництво. Про це не без радості повідомив міністр праці, зайнятості та соціального розвитку Чечні Усман Баширов.

Об'єкт передали Чечні "в знак зміцнення дружніх відносин з братнім чеченським народом".

Кримські ЗМІ пишуть, що мова йде про дитячий табір Кримспоживспілки, побудованому в 1970 році. У вересні 2017 роки так званий "Рада міністрів Криму" своїм розпорядженням передав об'єкт з власності Криму у власність Чечні.

Нагадаємо, що раніше Київ передав до суду пакет матеріалів по Криму. На цей раз українська прокуратура передала матеріали про жертви порушення права власності в Криму.

Також повідомлялося, що Україна направила до Гааги вісім повідомлень про військові злочини в Криму. Повідомлення покликані почати повноцінне розслідування Міжнародним кримінальним судом військових злочинів в Криму.