Росія продовжує диверсійну діяльність в Україні

Диверсійно-підривна діяльність ФСБ Росії на території України не обмежується військовими об'єктами. Мета путінських «ескадронів смерті» набагато ширша. Удари Кремля спрямовані на дестабілізацію економічної та соціальної складових. Під час кризи та пандемії це називається ударом нижче пояса.

Але невдачею закінчилася спроба чергової диверсії.

За повідомленням пресцентру СБУ, контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента ФСБ РФ, який передавав ворогові інформацію військового характеру, а також намагався вчинити диверсію на одному з важливих об'єктів критичної інфраструктури Рівненської області.

Оперативники встановили, що у травні 2020 житель Одеської області встановив контакт з кадровим співробітником ФСБ РФ. За завданням куратора спочатку він передавав іноземній спецслужбі інформацію про один з військових об'єктів Одеської області. Також зловмисник запропонував представникам ворожої спецслужби свої послуги у скоєнні вбивств українських військових, залучених до операції Об'єднаних сил.

У вересні 2020 року агент ФСБ отримав нове завдання від кураторів - здійснити диверсію на одному з об'єктів Рівненського облводоканалу.

Контррозвідники затримали зловмисника безпосередньо після закладання ним вибухового пристрою.

Вчинення диверсійного акту на об'єкті критичної інфраструктури могло б привести до тривалого припинення водопостачання майже 50% побутових і промислових споживачів в Рівному та інших районах області. Це мало б негативні наслідки в економічній, соціальній і санітарно-епідеміологічній сферах життєдіяльності регіону.

Зараз вирішується питання про повідомлення слідчими СБУ затриманому постанови про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.111 (державна зрада) і ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Раніше суд засудив до 10 років в'язниці жителя міста Ровеньки. Він за завданням ФСБ РФ збирався підірвати ємності Сіверськодонецького об'єднання Азот, де знаходилося близько 4500 тонн рідкого аміаку.

У Житомирській області під потягом з нафтопродуктами вибухнули колії.