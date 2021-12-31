Росія запропонувала провести нормандську зустріч на Донбасі

17:18 23 квітень Київ, Україна





Таку заяву зробив заступник голови Адміністрації Президента Росії Дмитро Російська Федерація запропонувала Парижу і Берліну обговорити проєкт перемир'я на сході України до 27 квітня і зробити це на Донбасі.Таку заяву зробив заступник голови Адміністрації Президента Росії Дмитро Козак , в п'ятницю, 23 квітня.

"Підтверджую свою пропозицію про можливість проведення таких переговорів безпосередньо в зоні конфлікту за участю представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей", - сказав Козак.

Він уточнив, що пропонує Парижу і Берліну до 27 квітня обговорити питання перемир'я на Донбасі.



Разом з тим, Козак знову звинуватив Україну в ухиленні від реалізації механізмів, які можуть забезпечити припинення вогню на Донбасі.

"На останній зустрічі політичних радників нормандського формату 19 квітня 2021 року через підсумкову заяву з ініціативи України і при потуранні представників Франції та Німеччини були в черговий раз заплямовані будь-які згадки механізмів, здатних реально забезпечити режим припинення вогню, і зроблена спроба звести підсумки багатогодинних переговорів до чергової розмитої політичної декларації", - заявив він.

За словами представника Кремля, всі зусилля Києва "націлені не на встановлення миру, а на формальне ухилення від прямого діалогу і будь-яких контактів з представниками Донецька і Луганська".