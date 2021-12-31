Росія запропонувала провести нормандську зустріч на Донбасі

Російська Федерація запропонувала Парижу і Берліну обговорити проєкт перемир'я на сході України до 27 квітня і зробити це на Донбасі.
Таку заяву зробив заступник голови Адміністрації Президента Росії Дмитро Козак, в п'ятницю, 23 квітня.
Таку заяву зробив заступник голови Адміністрації Президента Росії Дмитро Козак, в п'ятницю, 23 квітня.
Він уточнив, що пропонує Парижу і Берліну до 27 квітня обговорити питання перемир'я на Донбасі.
Разом з тим, Козак знову звинуватив Україну в ухиленні від реалізації механізмів, які можуть забезпечити припинення вогню на Донбасі.
Разом з тим, Козак знову звинуватив Україну в ухиленні від реалізації механізмів, які можуть забезпечити припинення вогню на Донбасі.
За словами представника Кремля, всі зусилля Києва "націлені не на встановлення миру, а на формальне ухилення від прямого діалогу і будь-яких контактів з представниками Донецька і Луганська".
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