Росія отримає інформацію про Навального тільки за його згодою

Запит Росії на отримання даних по Олексію Навальному від Німеччини не буде виконаний. Прокуратура ФРН заявила, що зробить це лише за згодою самого Навального.
Відзначається, що надання додаткової інформації з цього питання зараз неможливе.
Своєю чергою, представник уряду ФРН Штеффен Зайберт сьогодні заявив, що Росія має всі необхідні дані, які дозволяють їй почати розслідування інциденту з Навальним, пише ТАСС.
Відзначимо, ФРН передала повідомлення по забороні хімічної зброї. Саме там з ними може ознайомитися РФ, вважають в Берліні.
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