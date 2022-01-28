Росія отримає інформацію про Навального тільки за його згодою

Запит Росії на отримання даних по Олексію Навальному від Німеччини не буде виконаний. Прокуратура ФРН заявила, що зробить це лише за згодою самого Навального.

"Прокуратура Берліна уповноважена надати правову допомогу за російським запитом і передати інформацію про стан здоров'я Навального за умови його згоди", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що надання додаткової інформації з цього питання зараз неможливе.

Своєю чергою, представник уряду ФРН Штеффен Зайберт сьогодні заявив, що Росія має всі необхідні дані, які дозволяють їй почати розслідування інциденту з Навальним, пише ТАСС.

"В уряду ФРН немає відповідного запиту від російської влади... І ще раз: Росія має все необхідне для проведення розслідування", - сказав Зайберт, коментуючи повідомлення російської поліції про підготовку запиту щодо участі в слідчих діях у Німеччині в зв'язку з тим, що сталося.

Відзначимо, ФРН передала повідомлення по забороні хімічної зброї. Саме там з ними може ознайомитися РФ, вважають в Берліні.