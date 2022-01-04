Росія відводить війська від українського кордону

15:52 22 квітень Київ, Україна

У Російській Федерації заявили про завершення перевірки боєготовності військ, Генеральному штабу і командувачам Південного і Західного військових округів доручено повернути війська РФ в пункти постійної дислокації.
 
Про це 22 квітня повідомив глава Міноборони Росії Сергій Шойгу, за його словами, цілі раптової перевірки повністю досягнуті.
"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах", - сказав Шойгу на нараді про підсумки дій військ в Криму.
Він доручив Генштабу і командувачам військами військових округів і Повітряно-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ".

Задіяні в навчаннях на півдні Росії війська повинні повернутися в місця постійної дислокації до 1 травня.
"До першого травня 2021 року повернути особовий склад 58-ї армії Південного військового округу, 41-ї армії Центрального військового округу, Сьомий, 76-ї десантно-штурмової і 98-й повітряно-десантної дивізій Повітряно-десантних військ в пункти постійної дислокації", - наказав Шойгу.
При цьому техніку і озброєння 41-ї загальновійськової армії, яку задіюють в стратегічних навчаннях Захід-2021, розмістять в польових парках на полігоні Погоново.