Росія відводить війська від українського кордону

У Російській Федерації заявили про завершення перевірки боєготовності військ, Генеральному штабу і командувачам Південного і Західного військових округів доручено повернути війська РФ в пункти постійної дислокації.
Про це 22 квітня повідомив глава Міноборони Росії Сергій Шойгу, за його словами, цілі раптової перевірки повністю досягнуті.
Він доручив Генштабу і командувачам військами військових округів і Повітряно-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ".
Задіяні в навчаннях на півдні Росії війська повинні повернутися в місця постійної дислокації до 1 травня.
При цьому техніку і озброєння 41-ї загальновійськової армії, яку задіюють в стратегічних навчаннях Захід-2021, розмістять в польових парках на полігоні Погоново.
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