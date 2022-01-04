Росія відводить війська від українського кордону

15:52 22 квітень Київ, Україна

У Російській Федерації заявили про завершення перевірки боєготовності військ, Генеральному штабу і командувачам Південного і Західного військових округів доручено повернути війська РФ в пункти постійної дислокації.

Про це 22 квітня повідомив глава Міноборони Росії Сергій Шойгу , за його словами, цілі раптової перевірки повністю досягнуті.

"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах", - сказав Шойгу на нараді про підсумки дій військ в Криму.

Він доручив Генштабу і командувачам військами військових округів і Повітряно-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ".



Задіяні в навчаннях на півдні Росії війська повинні повернутися в місця постійної дислокації до 1 травня.

"До першого травня 2021 року повернути особовий склад 58-ї армії Південного військового округу, 41-ї армії Центрального військового округу, Сьомий, 76-ї десантно-штурмової і 98-й повітряно-десантної дивізій Повітряно-десантних військ в пункти постійної дислокації", - наказав Шойгу.

При цьому техніку і озброєння 41-ї загальновійськової армії, яку задіюють в стратегічних навчаннях Захід-2021, розмістять в польових парках на полігоні Погоново.