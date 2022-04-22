Росія відмовляється відкрити коридор для цивільних, що знаходяться на території Азовсталі

Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних у Маріуполі, цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових та гуманітарним коридором для евакуації цивільних.
Про це повідомила Ірина Верещук.
На Азовсталі знаходяться наші військові та близько 1000 наших цивільних.
"Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Бо наші військові не хочуть здаватися їм у полон. А бувають гуманітарні коридори для евакуації цивільних із зони бойових дій. Нам потрібен такий коридор з Азовсталі, щоб евакуювати звідти жінок, дітей та людей похилого віку", - каже Ірина Верещук.
На Азовсталі знаходяться наші військові та близько 1000 наших цивільних.
"Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Бо наші військові не хочуть здаватися їм у полон. А бувають гуманітарні коридори для евакуації цивільних із зони бойових дій. Нам потрібен такий коридор з Азовсталі, щоб евакуювати звідти жінок, дітей та людей похилого віку", - каже Ірина Верещук.
Деякі офіційні російські спікери не соромляться озвучувати брехню, що нібито гуманітарний коридор надано, але наші цивільні чомусь не хочуть ним скористатися.
Експерти впевнені, що росіяни бояться штурмувати Азовсталь, але при цьому вони свідомо і цинічно не випускають із Азовсталі цивільних, намагаючись таким чином додатково тиснути на наших військових.
Україна вкотре звертається до світових лідерів та світової спільноти негайно докласти всіх зусиль для відкриття гуманітарного коридору з Азовсталі для жінок, дітей та людей похилого віку.
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