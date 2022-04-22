Росія відмовляється відкрити коридор для цивільних, що знаходяться на території Азовсталі

11:46 22 квітня Київ, Україна

Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних у Маріуполі, цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових та гуманітарним коридором для евакуації цивільних.

Про це повідомила Ірина Верещук.



На Азовсталі знаходяться наші військові та близько 1000 наших цивільних.



"Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Бо наші військові не хочуть здаватися їм у полон. А бувають гуманітарні коридори для евакуації цивільних із зони бойових дій. Нам потрібен такий коридор з Азовсталі, щоб евакуювати звідти жінок, дітей та людей похилого віку", - каже Ірина Верещук.