Росія спростувала заяви про агресивні плани по Україні

13:02 16 липень Київ, Україна

Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації зробив офіційну заяву про те, що у Росії немає агресивних планів по відношенню до України. Він також сказав про те, що з боку України вони "чують войовничу риторику".

За словами Андрія Руденка, така риторика "явно провокується штучно, з приводу можливих військових планів Росії щодо України".

Нагадаємо, в ЗСУ розповіли, які варіанти наступу на Україну розглядають в командуванні.

Відзначимо, командувач ВМС України Олексій Неіжпапа розповів, що українські військові готуються до можливого вторгнення Росії з території окупованого Криму.

У представництві президента України вважають, що Росія може спробувати захопити території Херсонської області через проблеми з водопостачанням в Криму.