Росія звинувачує британський есмінець в порушенні територіальних кордонів в Чорному морі

14:22 23 червня Київ, Україна

Британський есмінець Defender цілеспрямовано порушив межі територіальних вод Росії біля мису Фіолент. У відповідь на ці дії російські військові відкрили попереджувальну стрільбу.
 
Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відзначається, що була відкрита попереджувальна стрільба, літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання.

За даними російських військових, "о 11:52 британський корабель перетнув російський кордон і на три кілометри увійшов в територіальне море біля мису Фіолент. Його попередили про застосування зброї в разі порушення кордону, але екіпаж есмінця не відреагував".
"О 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу. О 12.19 літак Су-24м виконав попереджувальне бомбометання (4 ОФАБ-250) по курсу руху есмінця УРО "Дефендер". О 12.23 спільними діями Чорноморського флоту і Прикордонної служби ФСБ Росії есмінець УРО "Дефендер" покинув межі територіального моря Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.