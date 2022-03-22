Росія звинувачує британський есмінець в порушенні територіальних кордонів в Чорному морі

14:22 23 червня Київ, Україна

Британський есмінець Defender цілеспрямовано порушив межі територіальних вод Росії біля мису Фіолент. У відповідь на ці дії російські військові відкрили попереджувальну стрільбу.

Про це повідомляють російські ЗМІ.



Відзначається, що була відкрита попереджувальна стрільба, літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання.



За даними російських військових, "о 11:52 британський корабель перетнув російський кордон і на три кілометри увійшов в територіальне море біля мису Фіолент. Його попередили про застосування зброї в разі порушення кордону, але екіпаж есмінця не відреагував".