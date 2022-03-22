Росія звинувачує британський есмінець в порушенні територіальних кордонів в Чорному морі

Британський есмінець Defender цілеспрямовано порушив межі територіальних вод Росії біля мису Фіолент. У відповідь на ці дії російські військові відкрили попереджувальну стрільбу.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Відзначається, що була відкрита попереджувальна стрільба, літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання.
За даними російських військових, "о 11:52 британський корабель перетнув російський кордон і на три кілометри увійшов в територіальне море біля мису Фіолент. Його попередили про застосування зброї в разі порушення кордону, але екіпаж есмінця не відреагував".
Відзначається, що була відкрита попереджувальна стрільба, літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання.
За даними російських військових, "о 11:52 британський корабель перетнув російський кордон і на три кілометри увійшов в територіальне море біля мису Фіолент. Його попередили про застосування зброї в разі порушення кордону, але екіпаж есмінця не відреагував".
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