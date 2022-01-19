Росія порушила режим припинення вогню 9 разів, серед українців втрат немає

07:51 04 травень Київ, Україна

Упродовж минулої доби українські позиції зазнали обстрілів з боку російських окупантів 9 разів, цього разу обійшлося без жертв.



Про це повідомляє пресцентр штабу



Зокрема, поблизу Водяного і Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС Зокрема, поблизу Водяного і Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Поблизу селищ Широкине і Лебединське російські окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. У районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь в бік наших позицій зі стрілецької зброї. Поблизу Кримського противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське - ще й зі стрілецької зброї", - підкреслюють в штабі.

Повідомляється також, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.



За даними штабу, станом на 7 ранку 4 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.