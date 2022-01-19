Росія порушила режим припинення вогню 9 разів, серед українців втрат немає

Упродовж минулої доби українські позиції зазнали обстрілів з боку російських окупантів 9 разів, цього разу обійшлося без жертв.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Зокрема, поблизу Водяного і Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Повідомляється також, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
За даними штабу, станом на 7 ранку 4 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.
За даними штабу, станом на 7 ранку 4 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.
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