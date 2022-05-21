Росія має намір вивезти до Криму свою ядерну зброю

15:24 18 грудня Київ, Україна

Росія всіма силами намагається встановити своє домінування в Чорноморській акваторії, і новим кроком до цього послужила підготовка до розміщення ядерної зброї на території окупованого українського півострова.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран в інтерв'ю турецьким ЗМІ напередодні засідання в Києві міністрів оборони та закордонних справ України і Туреччини в форматі "квадриги".

"Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї в Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи і цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн", - сказав Таран.

Міністр оборони також назвав небезпечним перешкоджання Росією вільному судноплавству в Керченській протоці. Спроби Росії пригнічувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден і судноплавству в акваторії Чорного моря. Цю стурбованість також поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія.



Таран також відповів на питання журналістів турецьких інформаційних агентств Anadolu і Demirören.