Росія має намір визнати кримськотатарський Меджліс терористичною організацією, - адвокат Полозов

Від місцевого виконавчого органу до тероризму: кримськотатарський Меджліс російська окупаційна влада має намір визнати терористичною організацією.
Про це в ефірі "Крим.Реалії" заявив адвокат деяких українських політв'язнів Микола Полозов.
На думку Полозова, якщо РФ прийме таке рішення, то всі кримські татари, які належали до органів національного самоврядування, за аналогією зі справами "Хізб ут-Тахрір", будуть "лише за показаннями свідків отримувати величезні терміни".
Меджліс кримськотатарського народу був заснований в 1991 році після повернення кримських татар з місць депортації. Фактично це виконавчий орган Курултаю - національного з'їзду кримських татар. П'ять років тому, 29 вересня 2016 року, Верховний Суд Росії залишив в силі рішення підконтрольного Кремлю "Верховного Суду" окупованого Криму про заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Крім того, представницький орган кримських татар оголосили екстремістською організацією за нібито "посягання на територіальну цілісність Росії".
Меджліс кримськотатарського народу був заснований в 1991 році після повернення кримських татар з місць депортації. Фактично це виконавчий орган Курултаю - національного з'їзду кримських татар. П'ять років тому, 29 вересня 2016 року, Верховний Суд Росії залишив в силі рішення підконтрольного Кремлю "Верховного Суду" окупованого Криму про заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Крім того, представницький орган кримських татар оголосили екстремістською організацією за нібито "посягання на територіальну цілісність Росії".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі