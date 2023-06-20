Росія має намір визнати кримськотатарський Меджліс терористичною організацією, - адвокат Полозов

10:18 30 вересня Київ, Україна

Від місцевого виконавчого органу до тероризму: кримськотатарський Меджліс російська окупаційна влада має намір визнати терористичною організацією.



Про це в ефірі "Крим.Реалії" заявив адвокат деяких українських політв'язнів Микола Полозов.

"Є досить серйозні побоювання, що російська влада піде далі і замість визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією вони спробують визнати його терористичною організацією, що може означати новий виток більш масових репресій щодо кримських татар", - сказав він.

На думку Полозова, якщо РФ прийме таке рішення, то всі кримські татари, які належали до органів національного самоврядування, за аналогією зі справами "Хізб ут-Тахрір", будуть "лише за показаннями свідків отримувати величезні терміни".



Меджліс кримськотатарського народу був заснований в 1991 році після повернення кримських татар з місць депортації. Фактично це виконавчий орган Курултаю - національного з'їзду кримських татар. П'ять років тому, 29 вересня 2016 року, Верховний Суд Росії залишив в силі рішення підконтрольного Кремлю "Верховного Суду" окупованого Криму про заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Крім того, представницький орган кримських татар оголосили екстремістською організацією за нібито "посягання на територіальну цілісність Росії".