Росія блокує всі ініціативи Києва на переговорах по Донбасу

08:46 29 листопада Київ, Україна

Народ України терпляче очікує припинення війни на Донбасі. Над якнайшвидшим вирішенням цієї проблеми працюють члени Тристоронньої контактної групи. Але видимих зрушень в бік миру немає. Чому? Відповідь дав глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук: на переговорах по Донбасу в рамках ТКГ російська сторона блокує всі ініціативи Києва, крім домовленості про перемир'я.

"Ми не стоїмо на місці, певний рух вперед є. Цей рух визначається основним рішенням, яке було прийнято ТКГ про всеосяжну тишу 22 липня. Але інших серйозних зрушень до миру немає", - зазначив він.

При цьому, за словами Кравчука, такі питання, як розмінування, обмін утримуваними особами, КПВВ і інші, залишаються невирішеними, оскільки Москва висуває все нові вимоги.

"Однією з передумов свого часу була постанова Ради про місцеві вибори, а зараз передумова - ухвалення дорожньої карти, яку підготували ОРДЛО", - уточнив глава делегації.

Нагадаємо, Росія і сепаратисти відмовилися обміняти полонених до кінця поточного року, оскільки, на їхню думку, Київ не виконав своїх зобов'язань за Мінськими угодами.

Раніше на засіданні ТКГ РФ не підтримала план України по Донбасу і в той самий час прийняла стратегію сепаратистів. У питаннях розблокування роботи пунктів пропуску та обміну полоненими зрушень не було.