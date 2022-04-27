Росія блокує всі ініціативи Києва на переговорах по Донбасу

Народ України терпляче очікує припинення війни на Донбасі. Над якнайшвидшим вирішенням цієї проблеми працюють члени Тристоронньої контактної групи. Але видимих зрушень в бік миру немає. Чому? Відповідь дав глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук: на переговорах по Донбасу в рамках ТКГ російська сторона блокує всі ініціативи Києва, крім домовленості про перемир'я.
При цьому, за словами Кравчука, такі питання, як розмінування, обмін утримуваними особами, КПВВ і інші, залишаються невирішеними, оскільки Москва висуває все нові вимоги.
Нагадаємо, Росія і сепаратисти відмовилися обміняти полонених до кінця поточного року, оскільки, на їхню думку, Київ не виконав своїх зобов'язань за Мінськими угодами.
Раніше на засіданні ТКГ РФ не підтримала план України по Донбасу і в той самий час прийняла стратегію сепаратистів. У питаннях розблокування роботи пунктів пропуску та обміну полоненими зрушень не було.
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