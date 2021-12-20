Росія - головне джерело фейків і дезінформації

Державний департамент США визнав Росію головним розповсюджувачем фейків і дезінформації в світі. Про це повідомляється в доповіді про «екосистемі російської дезінформації і пропаганди». Схоже, це один з численних способів російських ласощів розхитати політичну і економічну ситуацію в світі. При цьому використовуються не тільки «секретні військові частини інтернет-тролів», а й державні телеканали, що говорить про обізнаність уряду про ці зловмисних діях.

"Центр глобального взаємодії в структурі Держдепартаменту займається протидією загроз з боку зловмисних гравців, що використовують дані тактики (пропаганду і дезінформацію). Росія в цій сфері продовжує бути провідною загрозою. Відомство працює з іншими міністерствами і партнерами в світі у відповідь на цей виклик ", - йдеться в тексті.

Відзначається, що центральною частиною цих дій є "викриття методів РФ", при цьому "уряду союзників, громадянське суспільство і ЗМІ можуть підвищити колективну стійкість до пропаганди".

Також у доповіді говориться, що "російська екосистема" полягає в залученні офіційних урядових каналів, державних ЗМІ, проксі-ресурсів і соцмереж.

У Держдепі стверджують, що влада РФ відповідальні за розвиток подібних тактик і платформ як частини підходу щодо використання інформації в якості зброї.

У доповіді також стверджується, що влада РФ вкладають значні ресурси в свої пропагандистські канали, розвідструктури для "проведення зловмисної діяльності в кіберпросторі".