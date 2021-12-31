Російсько-українського блогера затримали за звинуваченням в шпигунстві

Блогер з російським і українським громадянством підозрюється в передачі секретних даних іноземним спецслужбам. Його затримали при спробі вивезти з території Росії відомості, що стосуються ліній метрополітену і підземних транспортних споруд.

У Росії заарештували блогера Андрія Пижа, який знімає ролики про покинутих об'єктах. Його підозрюють в передачі в Україну секретних документів про московському метро і підземних транспортних спорудах.

Кримінальну справу, яку відкрили в відношенні хлопця, пов'язане з незаконним отриманням доступу до державної таємниці.

"Його звинувачують у провезення на територію України даних, пов'язаних з лініями метрополітену в Москві, а також підземними транспортними спорудами мобілізаційного призначення, які охороняються законом і правоохоронними органами РФ. Ці відомості відносяться до держтаємниці ", - розповів співрозмовник.

Спочатку повідомлялося, що в справі Пижа мова йде про документи, які він на флеш-накопичувачах перевіз в Україну, де в особистих цілях, за його словами, хотів використати в рамках свого блогу.

За словами джерела, ці документи пов'язані з російським транспортом, а інформація про нього містить гриф "секретно". Разом з тим джерело стверджує, що зазначені відомості не стосуються оборонної або енергетичної промисловості.

За словами іншого обізнаного джерела, стежити за блогером правоохоронці "стали вже давно".

"Експертиза про наявність держтаємниці в документах, вилучених у блогера, проводиться в даний час в Тверській області в експертному центрі, де проводяться також експертизи у справах про тероризм і екстремізм", - уточнив він.

У свою чергу адвокат Пижа Олексій Хальзев запевняв, що справу його підзахисного не пов'язане з YouTube-каналом, на якому він розповідає про покинутих об'єктах. За словами юриста, слідчі провели обшуки як за місцем затримання Пижа, так і за його місцем проживання, в тому числі його друзів і знайомих в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що блогер Андрій Пиж має громадянство РФ і України. Він відомий своїми репортажами з покинутих об'єктів в різних країнах. Постанова про його взяття під варту, яке вже оскаржено, було винесено 6 серпня.

Блогеру ставиться стаття 283.1 КК РФ ( "Незаконне отримання відомостей, що становлять державну таємницю"). Покарання за нею передбачає від трьох до восьми років. Однак Пиж не визнає свою провину.